Пентагон объяснил, что будет с деньгами для Украины после конца бюджетного года — Finance.ua

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Пентагон объяснил, что будет с деньгами для Украины после конца бюджетного года

Казна и Политика
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Пентагон объяснил, что будет с деньгами для Украины после конца бюджетного года
Пентагон объяснил, что будет с деньгами для Украины после конца бюджетного года
Пентагон стремится использовать доступные средства для поддержки Украины «любым возможным способом» после конца фискального года в сентябре.
Об этом сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга, передает «Голос Америки».
«Как вы знаете, мы очень упорно работали с Конгрессом, чтобы получить эту дополнительную сумму и распределить эти деньги для Украины в пакетах PDA и USAI», — отметила Синг.
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Она не стала предполагать, как именно будут распределены остатки средств, но отметила, что Вашингтон объявляет пакеты помощи Украине почти еженедельно.
«Я не сомневаюсь, что мы используем все, что у нас есть, чтобы обеспечить в дальнейшем предоставление Украине всего, что ей нужно, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», — подчеркнула спикер.
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Сингх добавила, что США планируют использовать остаточные средства «любым возможным способом».
Вашингтон должен передать Украине еще $6,2 млрд, доступные в рамках президентских полномочий. Время истекает 30 сентября, когда в США заканчивается бюджетный год.
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Напомним, Соединенные Штаты Америки в пятницу, 6 сентября, объявили о новом пакете военной помощи для Украины. Его сумма составляет $250 млн.
Это уже 65 пакет помощи, который будет предоставлен администрацией президента США Джо Байдена из запасов Министерства обороны для Украины с августа 2021 года.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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