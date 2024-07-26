Пентагон обнаружил бухгалтерские ошибки в помощи для Украины на 2 миллиарда долларов — Finance.ua
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Пентагон обнаружил бухгалтерские ошибки в помощи для Украины на 2 миллиарда долларов

Мир
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Погрешность возникла из-за неверной оценки стоимости боеприпасов, ракет и другого оружия, отправленного в Украину: общая сумма допущенных ошибок растет до 8,2 млрд долл.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительство США.
Пентагон обнаружил дополнительные ошибки в расчетах боеприпасов, ракет и другого оборудования, отправленных в Украину, на сумму 2 млрд долл., что увеличило общую сумму неверно оцененных материалов до 8,2 млрд долл.
Сообщается, что министерство обороны США столкнулось с проблемами точной оценки оборонных товаров, отправленных в Украину, из-за нечеткости бухгалтерских определений.
В 2023 году Пентагон заявил, что для подсчета миллиардных объемов материалов, отправленных в Украину, сотрудники использовали восстановительную стоимость вместо амортизационной стоимости.
Ошибка на 6,2 млрд долл. открыла путь для отправки в Киев еще миллиардов долларов.
С тех пор было обнаружено еще 2 млрд долл. завышенной стоимости. Как следствие, в Украину может быть отправлено дополнительно вооружение на сумму 2 млрд долл., чтобы покрыть сумму помощи, утвержденную администрацией Байдена.
Отмечается, что нечеткое определение стоимости в Законе об иностранной помощи и отсутствии конкретных указаний по оценке для Администрации Президента привели к несоответствиям в отчетности о стоимости военной помощи.
К примеру, 10 транспортных средств были оценены в 7 050 000 долл., тогда как сопроводительная документация свидетельствует, что они должны быть оценены в ноль, то есть по их остаточной стоимости.
Министерство обороны заявило, что согласилось со всеми рекомендациями и определило меры по решению этих проблем.
По материалам:
Економічна Правда
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