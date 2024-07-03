Пентагон внедряет технологию 5G для сохранения секретной военной информации — Finance.ua

Пентагон внедряет технологию 5G для сохранения секретной военной информации
Министерство обороны США активно изучает возможности интеграции специализированных и открытых технологий для поддержки внедрения 5G и FutureG инициатив, сосредотачивая внимание на открытой архитектуре ORAN.
На конференции TechNet Cyber в Балтиморе представители Пентагона обсудили возможности для публичных, приватных и гибридных сетей. Чиновники отметили необходимость в высокозащищенных сетях для национальной безопасности, особенно в отдаленных боевых зонах, где часто отсутствует инфраструктура беспроводных сетей.
Министерство рекомендует использовать открытые радиодоступные сети (ORAN) для частных сетей, обеспечивающих больше контроля над информацией. По словам Хуана Рамиреса, директора 5G Cross-Functional Team в Пентагоне, в ближайшие годы могут появиться требования поддержки архитектуры ORAN в зависимости от бюджетных возможностей.
Однако частные сети не всегда являются оптимальным решением. В районах с имеющейся инфраструктурой нет необходимости создавать новые частные сети, если уже имеющиеся удовлетворяют требованиям. Но в местах без адекватного покрытия целесообразнее использовать частные сети для обеспечения связи.
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Учитывая растущую геополитическую напряженность между Китаем и США в Тайванском проливе, такие решения становятся особенно актуальными. Пентагон рассматривает ORAN для обеспечения связи в любых условиях. Это позволит разным поставщикам работать как единая сеть и обеспечивать большую гибкость для масштабирования.
Пентагон активно продвигает изучение ORAN, одновременно работая над стандартным внедрением 5G на военных объектах и "умных базах". В бюджете ведомства на 2024 год запрошено $143 миллиарда на исследование, разработку и тестирование передовых технологий, включая 5G и искусственный интеллект. Значительная часть затрат в последние годы была направлена на создание прототипов. Офис министра обороны играет ключевую роль в этом процессе.
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