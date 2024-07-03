Пентагон внедряет технологию 5G для сохранения секретной военной информации — Finance.ua

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Пентагон внедряет технологию 5G для сохранения секретной военной информации

Технологии&Авто
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Пентагон внедряет технологию 5G для сохранения секретной военной информации
Пентагон внедряет технологию 5G для сохранения секретной военной информации
Министерство обороны США активно изучает возможности интеграции специализированных и открытых технологий для поддержки внедрения 5G и FutureG инициатив, сосредотачивая внимание на открытой архитектуре ORAN.
На конференции TechNet Cyber ​​в Балтиморе представители Пентагона обсудили возможности для публичных, приватных и гибридных сетей. Чиновники отметили необходимость в высокозащищенных сетях для национальной безопасности, особенно в отдаленных боевых зонах, где часто отсутствует инфраструктура беспроводных сетей.
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Министерство рекомендует использовать открытые радиодоступные сети (ORAN) для частных сетей, обеспечивающих больше контроля над информацией. По словам Хуана Рамиреса, директора 5G Cross-Functional Team в Пентагоне, в ближайшие годы могут появиться требования поддержки архитектуры ORAN в зависимости от бюджетных возможностей.
Однако частные сети не всегда являются оптимальным решением. В районах с имеющейся инфраструктурой нет необходимости создавать новые частные сети, если уже имеющиеся удовлетворяют требованиям. Но в местах без адекватного покрытия целесообразнее использовать частные сети для обеспечения связи.
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Учитывая растущую геополитическую напряженность между Китаем и США в Тайванском проливе, такие решения становятся особенно актуальными. Пентагон рассматривает ORAN для обеспечения связи в любых условиях. Это позволит разным поставщикам работать как единая сеть и обеспечивать большую гибкость для масштабирования.
Пентагон активно продвигает изучение ORAN, одновременно работая над стандартным внедрением 5G на военных объектах и ​​"умных базах". В бюджете ведомства на 2024 год запрошено $143 миллиарда на исследование, разработку и тестирование передовых технологий, включая 5G и искусственный интеллект. Значительная часть затрат в последние годы была направлена ​​на создание прототипов. Офис министра обороны играет ключевую роль в этом процессе.
По материалам:
noworries
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