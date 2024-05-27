В Украине в тестовом режиме запустили 5G: в каких городах — Finance.ua
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В Украине в тестовом режиме запустили 5G: в каких городах

Технологии&Авто
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В Украине в тестовом режиме запустили 5G: в каких городах
В Украине в тестовом режиме запустили 5G: в каких городах
В Украине впервые прошел тестовый запуск сети 5G. Vodafone и Nokia организовали телемост и объединили Ивано-Франковск, Киев и Хельсинки, чтобы проверить качество связи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.
Телемост провели на территории инновационного центра Промприбор в Ивано-Франковске и офисе Vodafone в Киеве.
«Это одна из первых в Украине площадок, где 5G можно было протестировать с помощью смартфонов и планшетов», — отметили в министерстве.
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Сейчас 5G работает более чем в 90 странах мира. В частности, Европейский Союз планирует покрыть технологией территорию всех городов и основных путей сообщения к 2025 году.
Напомним, ранее украинский регулятор разрешил мобильному оператору Kyivstar тестирование до середины мая 2024 г. и временное использование оборудования для проведения испытания технологии 5G.
Эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич также заявлял, что украинские операторы могут быстро запустить технологии сети 5G, но это зависит от многих обстоятельств, в частности этот процесс затягивает стоимость соответствующей лицензии.
По материалам:
Finance.ua
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