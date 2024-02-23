5G в Україні: регулятор розповів про прогрес — Finance.ua

5G в Україні: регулятор розповів про прогрес Сьогодні 23:34 — Технології&Авто

5G в Україні: регулятор розповів про прогрес

Український регулятор дозволив мобільному оператору Kyivstar тестування до середини травня 2024 року та тимчасове використання обладнання для проведення випробування технології 5G.

Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК).

Як повідомляється, регулятор НКЕК розглянув запит компанії Kyivstar стосовно випробування радіотехнології стандарту 5G NR та погодив тестування базових станцій радіотехнології 5G за умов уникнення шкідливих завад, електромагнітних завад, ризику для здоров’я та безпеки людей та майна.

«За результатами успішного короткострокового випробування Kyivstar надіслав звіт про випробування радіотехнології базового стандарту 5G NR, що підтверджує готовність ядра основної пакетної мережі „Київстар“ до майбутнього швидкого розгортання мережі 5G з архітектурою NSA (Non Stand Alone) для пілотної або комерційної експлуатації», — ідеться у повідомленні.

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Проведення короткострокового випробування, як зазначається, «практично підтвердило теоретичні розрахунки щодо очікуваних значень швидкості передачі даних на смартфонах та можливість надання послуг високошвидкісного Інтернету».

НКЕК погодила продовження Kyivstar тестування до середини травня 2024 року та тимчасове використання обладнання для проведення випробування технології 5G.

УНН За матеріалами:

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