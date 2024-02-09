5G в Україні: Федоров повідомив, коли запустять пілотний проект — Finance.ua

5G в Україні: Федоров повідомив, коли запустять пілотний проект Сьогодні 13:30 — Технології&Авто

5G в Україні: Федоров повідомив, коли запустять пілотний проект

Пілотний проект 5G-зв'язку в Україні може бути запущений уже в поточному році.

Про це в інтерв'ю Forbes Україна заявив віце-премʼєр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, це буде одним із пріоритетних напрямів розвитку сфери телекомунікацій. Урядовець нагадав, що у 2019-му році в Україні відбувся перерозподіл частот, для того щоб активно розвивався 4G.

«Сподіваюся, пілот 5G зробимо у 2024-му. Хоча б локально. Повномасштабна війна впливає на частоти, які нам потрібні. Саме через це може не вийти, але варто спробувати», — сказав Федоров.

Читайте також Коли в Україні буде технологія мережі 5G: відповідь експерта

Він також зазначив, що Мінцифри хоче запустити більше проєктів, пов’язаних із інноваціями для бізнесу, — «стимулів, які б змушували модернізувати підприємства». Зокрема, йдеться про грантову програму, яка фінансово підтримує інновації: від запровадження CRM-систем до нових технологій виробництва.

«Я вірю в підприємців та бізнес. Не вірю в роль держави в економіці. Не вважаю, що вона має займати важливе місце. Потрібно максимально все відпускати, тому, наприклад, існує «Дія.City», — підкреслив міністр.

Довідка Finance.ua:

у жовтні минулого року Мінцифри підписало меморандум з Міністерством транспорту Латвії щодо спільної роботи над упровадженням 5G в Україні. Латвія однією з перших у Європі запустила загальнодоступний 5G. Саме тому обмін досвідом з передовою країною у сфері телекому дасть змогу покращити мережі мобільного зв’язку, модернізувати інфраструктуру широкосмугового доступу до інтернету та пришвидшити запуск 5G в Україні;

аналітики Picodi Україна перевірили цінники 364 інтернет-провайдерів у 85 країнах світу та склали рейтинг країн з найдешевшим і найдорожчим доступом до інтернету. За комфортні 100 Мбіт/с найбільше платять мешканці Норвегії (в середньому 79,4 $ на місяць), Ісландії (62,1 $/міс.) та Австралії (61,8 $/міс.). Найнижчу ціну за швидкість у 100 Мбіт/с відзначено в росії (5,6 $/міс.), Україні (6,1 $/міс.) і Румунії (6,4 $/міс.).



Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.