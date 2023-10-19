В Україні працюють над запуском 5G — Finance.ua

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В Україні працюють над запуском 5G

Технології&Авто
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В Україні працюють над запуском 5G
В Україні працюють над запуском 5G
Мінцифри підписало меморандум з Міністерством транспорту Латвії щодо спільної роботи над упровадженням 5G в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
«Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністр транспорту Латвійської Республіки Каспарс Брішкенс підписали Меморандум про співробітництво у сфері цифровізації, зокрема щодо відновлення та розвитку телеком-інфраструктури України. Це дасть змогу впроваджувати інноваційні технології у відновленні, пришвидшити запуск 5G та посилити інтеграцію України в ЄС», — сказано в повідомленні.
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Латвія однією з перших у Європі запустила загальнодоступний 5G. Саме тому обмін досвідом з передовою країною у сфері телекому дасть змогу покращити мережі мобільного зв’язку, модернізувати інфраструктуру широкосмугового доступу до інтернету та пришвидшити запуск 5G в Україні.
Меморандум передбачає 10 напрямів співробітництва. Серед них:
  • підтримка відновлення інфраструктури широкосмугового доступу до інтернету;
  • підтримка мобільних операторів;
  • сприяння інтеграції в ЄС у сфері електронних комунікацій та участі України в програмах і проєктах міжнародної технічної допомоги, зокрема в Connecting Europe Facility (CEF);
  • сприяння покращенню мережі та якості мобільного зв’язку в Україні, зокрема завдяки запуску 5G;
  • покращення доступу до інтернету на залізничних та автомобільних шляхах України на основі досвіду Латвії з Rail Baltica.
«Цифрова інфраструктура та інновації є важливою частиною нашого прагнення підвищити міжнародну конкурентоспроможність — шляхом сприяння впровадженню 5G/6G, подальшого залучення державного сектору до екосистеми інновацій, створення галузевого digital twin та розгортання розумних ІТS, Інтернету речей і майбутніх систем мобільності. Співпраця з Україною та вивчення її досвіду може допомогти нам не лише досягти наших цілей, а й зробити значний внесок у залучення України до європейської цифрової екосистеми», — сказав міністр транспорту Латвії Каспарс Брішкенс.

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За матеріалами:
Finance.ua
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