Amazon заходит на европейский рынок 5G — Finance.ua

Amazon заходит на европейский рынок 5G 09.05.2024, 01:47 — Технологии&Авто

Amazon заходит на европейский рынок 5G

Telefonica Germany переведет один миллион клиентов 5G в облако Amazon Web Services в конце этого месяца, что является шагом американского онлайн-ритейлера, направленным на выход на мировой телекоммуникационный рынок.

Об этом сообщает Reuters.

Шаг Telefonica Germany является первым в мире случаем, когда мобильный оператор переводит свою основную сеть в публичное облако.

Компания имеет 45 миллионов клиентов в Германии.

«Я хочу увидеть, как это работает по крайней мере в течение одного-двух кварталов, и иметь дорожную карту, чтобы до 2025−2026 года перевести в облака не менее 30−40% моей клиентской базы», — сказал директор по технологиям и информации в Telefonica Germany Маллик Рао.

Ожидается, что мировой телекоммуникационный облачный рынок достигнет 108,7 млрд долларов к 2030 году с 19,7 млрд дол. в 2021 году, что сделает его драйвером роста для таких компаний, как Amazon.

Економічна Правда По материалам:

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