Глава Пентагона объявил о новом пакете американской помощи Украине на $400 млн — Finance.ua

Глава Пентагона объявил о новом пакете американской помощи Украине на $400 млн Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Глава Пентагона объявил о новом пакете американской помощи Украине на $400 млн

Прибывший с необъявленным визитом в Киев в понедельник министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн.

«Я хотел бы объявить выделение президентского пакета помощи на $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», — сказал Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Остин заверил, что США будут и дальше оказывать помощь Украине согласно двустороннему соглашению в сфере безопасности, подписанному президентом Зеленским с президентом Джо Байденом.

«Поэтому я буду рад сегодня обсудить с вами дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства», — подчеркнул Остин.

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Как сообщается на сайте Пентагона, Министр обороны Ллойд Дж. Остин III прибыл в понедельник в Украину, чтобы встретиться с украинскими лидерами и подтвердить поддержку Соединенными Штатами борьбы Украины за свободу. Это четвертый визит министра обороны в Украину.

Во время своего визита министр встретится с украинским руководством и подчеркнет приверженность США оказанию Украине помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты от российской агрессии на поле боя.

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