Глава Пентагона объявил о новом пакете американской помощи Украине на $400 млн — Finance.ua
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Глава Пентагона объявил о новом пакете американской помощи Украине на $400 млн

Казна и Политика
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Глава Пентагона объявил о новом пакете американской помощи Украине на $400 млн
Глава Пентагона объявил о новом пакете американской помощи Украине на $400 млн
Прибывший с необъявленным визитом в Киев в понедельник министр обороны США Ллойд Остин объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на $400 млн.
«Я хотел бы объявить выделение президентского пакета помощи на $400 млн на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», — сказал Остин во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
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Остин заверил, что США будут и дальше оказывать помощь Украине согласно двустороннему соглашению в сфере безопасности, подписанному президентом Зеленским с президентом Джо Байденом.
«Поэтому я буду рад сегодня обсудить с вами дальнейшее укрепление нашего стратегического партнерства», — подчеркнул Остин.
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Как сообщается на сайте Пентагона, Министр обороны Ллойд Дж. Остин III прибыл в понедельник в Украину, чтобы встретиться с украинскими лидерами и подтвердить поддержку Соединенными Штатами борьбы Украины за свободу. Это четвертый визит министра обороны в Украину.
Во время своего визита министр встретится с украинским руководством и подчеркнет приверженность США оказанию Украине помощи в сфере безопасности, необходимой для защиты от российской агрессии на поле боя.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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