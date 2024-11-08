Все доступные средства для поддержки Украины будут использованы до завершения каденции Байдена — Пентагон — Finance.ua
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Все доступные средства для поддержки Украины будут использованы до завершения каденции Байдена — Пентагон

Казна и Политика
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Все доступные средства для поддержки Украины будут использованы до завершения каденции Байдена — Пентагон
Все доступные средства для поддержки Украины будут использованы до завершения каденции Байдена — Пентагон
В Минобороны США заявили, что до конца президентского срока Джо Байдена намерены использовать все остаточные средства для программ по поддержке Украины.
Об этом сказала на брифинге заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.
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«У нас все еще осталось около $2 млрд в USAI, которые мы можем выделить. Поэтому вы будете продолжать видеть пакеты, которые будут предоставлять в ближайшие недели до конца работы этой администрации. Это отвечает тому, как мы делали это ранее. Это то, что мы делали довольно регулярно, почти каждую неделю, но я хотела бы напомнить вам, что не только Соединенные Штаты поддерживают Украину и будут продолжать поддерживать Украину», — отметила Сингх.
Чиновница также напомнила, что у Украины есть двухпалатная и двухпартийная поддержка в Конгрессе.
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«Поэтому в январе состоится смена администрации, но поддержка Украины остается мощной», — подчеркнула замглавы Пентагона.
Отвечая на вопрос, достаточно ли у США оружия в текущих запасах и в производстве до 20 января, чтобы фактически использовать оставшиеся $4 млрд (PDA), Сингх подтвердила: «Это будет сделано — мы воспользуемся полномочиями PDA до истечения срока».
Она заверила, что Пентагон постоянно пополняет запасы своего оружия.
По материалам:
Укрінформ
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