Все доступные средства для поддержки Украины будут использованы до завершения каденции Байдена — Пентагон Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Все доступные средства для поддержки Украины будут использованы до завершения каденции Байдена — Пентагон

В Минобороны США заявили, что до конца президентского срока Джо Байдена намерены использовать все остаточные средства для программ по поддержке Украины.

Об этом сказала на брифинге заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх.

«У нас все еще осталось около $2 млрд в USAI, которые мы можем выделить. Поэтому вы будете продолжать видеть пакеты, которые будут предоставлять в ближайшие недели до конца работы этой администрации. Это отвечает тому, как мы делали это ранее. Это то, что мы делали довольно регулярно, почти каждую неделю, но я хотела бы напомнить вам, что не только Соединенные Штаты поддерживают Украину и будут продолжать поддерживать Украину», — отметила Сингх.

Чиновница также напомнила, что у Украины есть двухпалатная и двухпартийная поддержка в Конгрессе.

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«Поэтому в январе состоится смена администрации, но поддержка Украины остается мощной», — подчеркнула замглавы Пентагона.

Отвечая на вопрос, достаточно ли у США оружия в текущих запасах и в производстве до 20 января, чтобы фактически использовать оставшиеся $4 млрд (PDA), Сингх подтвердила: «Это будет сделано — мы воспользуемся полномочиями PDA до истечения срока».

Она заверила, что Пентагон постоянно пополняет запасы своего оружия.

Укрінформ По материалам:

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