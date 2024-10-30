Зеленский заявил о значительных задержках пакета помощи от США — Finance.ua

Зеленский заявил о значительных задержках пакета помощи от США Сегодня 20:30 — Казна и Политика

Зеленский заявил о значительных задержках пакета помощи от США

Украина получила всего 10% от принятого пакета помощи Конгрессом США. Задержки возникли из-за бюрократических и логистических препятствий.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для представителей ведущих СМИ стран Северной Европы.

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Зеленский заявил, что Украина стоит перед серьезными вызовами в ожидании третьей зимы с возможными отключениями электроэнергии.

«То есть ты готовишь страну к зиме, которая является решающей, которая является очень большим вызовом для нас, ведь это будет третья зима с отключениями света», — отметил глава государства.

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Президент отметил, что Украина получила лишь 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс.

«Это не вопрос денег, это всегда вопрос с бюрократией, с логистикой, с идеями или скептицизмом, с тем, что это оружие хорошее, а это оружие плохое. Это мы вам дадим, этого не дадим. Это пересечение красных линий. Какова будет реакция путина… Вот о чем», — подчеркнул Зеленский.

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