Зеленский заявил о значительных задержках пакета помощи от США — Finance.ua
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Зеленский заявил о значительных задержках пакета помощи от США

Казна и Политика
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Зеленский заявил о значительных задержках пакета помощи от США
Зеленский заявил о значительных задержках пакета помощи от США
Украина получила всего 10% от принятого пакета помощи Конгрессом США. Задержки возникли из-за бюрократических и логистических препятствий.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для представителей ведущих СМИ стран Северной Европы.
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Зеленский заявил, что Украина стоит перед серьезными вызовами в ожидании третьей зимы с возможными отключениями электроэнергии.
«То есть ты готовишь страну к зиме, которая является решающей, которая является очень большим вызовом для нас, ведь это будет третья зима с отключениями света», — отметил глава государства.
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Президент отметил, что Украина получила лишь 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс.
«Это не вопрос денег, это всегда вопрос с бюрократией, с логистикой, с идеями или скептицизмом, с тем, что это оружие хорошее, а это оружие плохое. Это мы вам дадим, этого не дадим. Это пересечение красных линий. Какова будет реакция путина… Вот о чем», — подчеркнул Зеленский.
По материалам:
Novyny.live
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