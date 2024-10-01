Впервые с начала вторжения. В сентябре Украина не получила средств от международных партнеров — Finance.ua
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Впервые с начала вторжения. В сентябре Украина не получила средств от международных партнеров

Казна и Политика
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Впервые с начала вторжения. В сентябре Украина не получила средств от международных партнеров
Впервые с начала вторжения. В сентябре Украина не получила средств от международных партнеров
Сентябрь стал первым месяцем с начала вторжения россии в феврале 2024 года, когда Украина не получила международной помощи.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, анализируя поступления в госбюджет.
«Внешняя помощь за сентябрь… Ну, ее не было. То есть ноль. Впервые с начала войны. Окей, было немного от Банка Развития Совета Европы, но это на два целевых проекта: Home: 70 млн евро, Heal: 10 млн евро», — отметил депутат.
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По его словам, пауза с международной помощью временная, «в октябре уже будут снова транши».
Нардеп пояснил, что общие поступления в госбюджет за сентябрь составили 191 млрд грн. От таможни поступило 52,3 млрд. грн. При этом таможне не удалось выполнить план по поступлениям — минус 7,9 млрд (-13,1%).
От налоговой поступило 66,3 млрд. грн. Перевыполнение плана составило 2,7 млрд грн (+4,3%). Также удалось продать ОВГЗ (Облигации внутренних государственных займов — ред.) на 72,3 млрд грн.
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Напомним, у Организации Объединенных Наций (ООН) нет средств для помощи украинцам на грядущую зиму, в то время, когда более половины мощностей Украины по производству электроэнергии уничтожено.
Однако, как стало известно, Администрация Байдена обратилась в Конгресс США с просьбой продлить президентские полномочия (PDA). Это позволило бы продлить поставки военной помощи Украине после окончания финансового года в сентябре.
«У нас осталось $5,9 млрд в Управлении президента Украины по сокращению; все, кроме $100 млн, из которых заканчиваются в конце финансового года», — сказал представитель Пентагона Пэт Райдер.
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