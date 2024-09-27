С начала года Украина получила $24,6 млрд международной помощи — Finance.ua

С начала года Украина получила $24,6 млрд международной помощи Сегодня 13:01 — Казна и Политика

С начала года Украина получила $24,6 млрд международной помощи

В целом с начала 2024 года Украина получила $24,6 млрд международной помощи. Ожидается, что к концу года предоставленное международными партнерами финансирование вырастет до $38 млрд.

Об этом глава НБУ Андрей Пышный рассказал в эфире «Business Breakfast с Владимиром Федориным».

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По его словам, Украина критично зависит от международного финансирования. Это важно, чтобы покрывать дефицит бюджета, значительно расширившийся из-за войны. Именно поэтому программа с МВФ фиксирует не только обязательства, взятые Украиной, но и обязательства международных партнеров по финансированию.

«Политическая воля также важна, но для того чтобы эта воля была, Украина должна иметь голос. Он у нас формируется, только когда мы выполняем свою часть обязательств. И мы эффективны в этом. Если бы этого не было, мы не прошли бы пятый пересмотр программы с МВФ на уровне персонала», — сказал Андрей Пышный.

Справка Finance.ua:

базовый сценарий июльского макропрогноза Национального банка предусматривает сохранение значительных объемов внешнего финансирования Украины. Ожидается, что международные партнеры предоставят льготные кредиты и гранты на сумму 38 миллиардов долларов в 2024 году и 31 млрд долларов в 2025-м;

военная помощь от ЕС уже превышает 43,5 миллиарда (евро). Итого военная и гражданская помощь составляют гораздо большую сумму, превышающую 100 миллиардов;



генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение союзников по НАТО оказывать Украине постоянную и долгосрочную военную помощь в 40 млрд евро на следующий год.



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