США выделяют Украине пакет помощи почти на 8 млрд долларов — Finance.ua

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США выделяют Украине пакет помощи почти на 8 млрд долларов

Казна и Политика
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США выделяют Украине пакет помощи почти на 8 млрд долларов
США выделяют Украине пакет помощи почти на 8 млрд долларов
26 сентября стало известно, что США выделяют еще один пакет помощи Украине на общую сумму 7.9 млрд долларов.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
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«Благодарен Президенту США Джозефу Байдену, Конгрессу США и его обеим партиям, республиканцам и демократам, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление о предоставлении Украине значительной оборонной помощи на общую сумму 7,9 миллиарда долларов США и введение санкций против россии», — написал Зеленский.
По его словам, в пакет войдет батарея ПВО Patriot, другие средства противовоздушной обороны и перехватчики, беспилотники, ракеты большой дальности и боеприпасы класса «воздух — земля», а также средства для укрепления оборонно-промышленной базы Украины.
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Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за то, что удалось найти способ выделить остаток военной помощи Украине и обеспечить, чтобы полномочия Президента не закончились до конца финансового года в США.
Сегодня стало известно, что Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на 375 миллионов долларов.
В августе США направили два пакета, оба по 125 миллионов долларов каждый. А в сентябре Министерство обороны США объявило о подписании президентом США Джо Байденом дополнительного пакета помощи на сумму 250 миллионов долларов для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны.
По материалам:
Діло
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