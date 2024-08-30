США увеличили производство боеприпасов для Украины — Finance.ua
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США увеличили производство боеприпасов для Украины

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Завод по производству боеприпасов в Пенсильвании увеличил объемы изготовления на 50%, чтобы удовлетворить спрос Украины. Более того, завод планирует ввод в эксплуатацию больше своих мощностей.
Об этом сообщает AP News.
Американские чиновники объявили об увеличении производства на этой неделе, демонстрируя модернизацию завода, которая стоила 400 миллионов долларов.
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Завод в Скрентоне режет и кует стальные снаряды калибра 155 мм для гаубиц, отправляя их в штат Айова, где снаряд заполняют взрывчаткой и оснащают залпами. Большинство этих снарядов отправляют в Украину.
Завод в Скрентоне, вместе с двумя другими заводами в соседнем городе Уилкс-Барре, недавно увеличили производство боеприпасов с 24 000 до 36 000 в месяц. Сейчас проводят подготовку к запуску трех новых производственных линий, что позволит производить больше боеприпасов.
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«Сейчас мы сосредоточены на 155 мм. Это почти все, на чем мы сосредоточены. Мы очень усердно работаем, чтобы обеспечить достижение цели, которую поставил Пентагон», — сказал представитель командующего сухопутными войсками Ричард Хансен.
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