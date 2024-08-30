США увеличили производство боеприпасов для Украины — Finance.ua

США увеличили производство боеприпасов для Украины 30.08.2024, 00:39

Завод по производству боеприпасов в Пенсильвании увеличил объемы изготовления на 50%, чтобы удовлетворить спрос Украины. Более того, завод планирует ввод в эксплуатацию больше своих мощностей.

Об этом сообщает AP News

Американские чиновники объявили об увеличении производства на этой неделе, демонстрируя модернизацию завода, которая стоила 400 миллионов долларов.

Завод в Скрентоне режет и кует стальные снаряды калибра 155 мм для гаубиц, отправляя их в штат Айова, где снаряд заполняют взрывчаткой и оснащают залпами. Большинство этих снарядов отправляют в Украину.

Завод в Скрентоне, вместе с двумя другими заводами в соседнем городе Уилкс-Барре, недавно увеличили производство боеприпасов с 24 000 до 36 000 в месяц. Сейчас проводят подготовку к запуску трех новых производственных линий, что позволит производить больше боеприпасов.

«Сейчас мы сосредоточены на 155 мм. Это почти все, на чем мы сосредоточены. Мы очень усердно работаем, чтобы обеспечить достижение цели, которую поставил Пентагон», — сказал представитель командующего сухопутными войсками Ричард Хансен.

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