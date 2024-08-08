Украинские производители обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для ВСУ, — Минобороны Сегодня 09:34 — Казна и Политика

В 2024 году украинские производители обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

По словам замминистра обороны Дмитрия Клименкова, эта доля может меняться в зависимости от потребностей и возможностей производства.

В частности, закупку оружия для ВСУ осуществляет Агентство оборонных закупок (АОЗ).

Отмечается, что АОЗ активно развивает международное сотрудничество в рамках политики прямого взаимодействия с оружейными производителями. Так, Агентство уже заключило более 20 контрактов с мировыми производителями вооружения из 10 стран, преимущественно из Европы и США.

Глава АОЗ Марина Безрукова подчеркнула, что Агентство контрактует только вооружение, которое прошло кодификацию Министерства обороны.

«Мой совет производителям: предоставляйте ваши изделия военным, собирайте обратную связь. Техника, имеющая большой запрос на поле боя, гораздо быстрее проходит кодификацию и попадает в перечень», — отметила она.

Относительно сроков поставки техники в боевые подразделения глава АОЗ объяснила, что это зависит от условий поставки и логистики. К примеру, закупленные БПЛА DJI Mavic быстро попадают на фронт, тогда как производство новой техники требует больше времени.

Безрукова заверила, что Агентство прилагает все усилия для дебюрократизации процессов, чтобы необходимая техника и вооружение вовремя поступали на фронт, это способствует повышению эффективности оборонных закупок и усилению обороноспособности Украины.

Українські Новини По материалам:

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