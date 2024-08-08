Украинские производители обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для ВСУ, — Минобороны — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинские производители обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для ВСУ, — Минобороны

Казна и Политика
67
В 2024 году украинские производители обеспечивают 70% стоимости контрактов на поставку оружия для Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.
По словам замминистра обороны Дмитрия Клименкова, эта доля может меняться в зависимости от потребностей и возможностей производства.
В частности, закупку оружия для ВСУ осуществляет Агентство оборонных закупок (АОЗ).
Отмечается, что АОЗ активно развивает международное сотрудничество в рамках политики прямого взаимодействия с оружейными производителями. Так, Агентство уже заключило более 20 контрактов с мировыми производителями вооружения из 10 стран, преимущественно из Европы и США.
Глава АОЗ Марина Безрукова подчеркнула, что Агентство контрактует только вооружение, которое прошло кодификацию Министерства обороны.
«Мой совет производителям: предоставляйте ваши изделия военным, собирайте обратную связь. Техника, имеющая большой запрос на поле боя, гораздо быстрее проходит кодификацию и попадает в перечень», — отметила она.
Относительно сроков поставки техники в боевые подразделения глава АОЗ объяснила, что это зависит от условий поставки и логистики. К примеру, закупленные БПЛА DJI Mavic быстро попадают на фронт, тогда как производство новой техники требует больше времени.
Безрукова заверила, что Агентство прилагает все усилия для дебюрократизации процессов, чтобы необходимая техника и вооружение вовремя поступали на фронт, это способствует повышению эффективности оборонных закупок и усилению обороноспособности Украины.
По материалам:
Українські Новини
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.