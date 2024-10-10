Помощь Украине с 2025 года может сократиться — Ukraine Support Tracker Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Помощь Украине с 2025 года может сократиться — Ukraine Support Tracker

Эксперты Кильского института мировой экономики не исключают, что помощь Украине от основных партнеров с 2025 может существенно сократиться.

Такой прогноз они дают в очередном исследовании Ukraine Support Tracker , обнародованном 10 октября.

«Украина переживает неопределенные времена в плане дальнейшей поддержки западных союзников. Второй срок Дональда Трампа в должности президента США или использование новых схем кредитования, таких как предложенные замороженные российские активы или взносы НАТО в качестве замены европейской помощи, могут серьезно подорвать Украину», — говорится в анализе.

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В то же время, констатируют авторы, в летние месяцы этого года помощь возросла по сравнению с весной, главным образом благодаря средствам, направленным на стабилизацию экономики Украины.

В целом, Украина получила около 14,6 миллиарда евро помощи от западных стран-доноров в течение июля и августа.

В июле большинство помощи на общую сумму 5,5 миллиарда евро носило военный характер. В августе наоборот было выделено 7,9 млрд евро на финансовую помощь для экономической стабилизации и реконструкции. Значительный взнос поступил от Механизма ЕС для Украины, который предоставил 2,8 миллиарда евро займов и 1,5 миллиарда евро грантов. США предоставили 3,5 миллиарда евро финансовой помощи, главным образом через Всемирный банк. Для сравнения, гуманитарная помощь оставалась скромной: 0,2 миллиарда евро в июле и менее 0,1 миллиарда евро в августе.

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«Помощь на реконструкцию и гуманитарная помощь имеют решающее значение, но эти направления остаются незначительными. С приближением зимы западные страны должны начать увеличивать свою помощь в восстановлении, особенно критической инфраструктуры и энергетических систем, разрушенных россией», — отметил руководитель проекта Ukraine Support Tracker Пьетро Бомпрецци.

Говоря об основных рисках возможного сокращения помощи в следующем году, кильские эксперты называют возможное избрание Дональда Трампа, который может заблокировать дальнейшие пакеты помощи в Конгрессе, а также тот факт, что Германия объявила о сокращении своих бюджетных ассигнований на военную помощь Киеву вдвое, а другие европейские доноры могут пойти по такому же пути.

Если западные партнеры сохранят текущий уровень усилий, общая помощь в следующем году составит чуть более 100 миллиардов евро, из которых около 59 миллиардов евро будет военной помощью и 54 миллиарда евро финансовой поддержкой. Без новых пакетов помощи США военная помощь может снизиться примерно до 34 миллиардов евро, тогда как финансовая помощь упадет примерно до 46 миллиардов евро. Если европейские доноры также сократят свои усилия, военная помощь сократится до 29 миллиардов евро, а финансовая помощь упадет примерно до 27 миллиардов евро, посчитали экономисты. Поэтому, согласно этому сценарию, общая помощь Украине может сократиться вдвое до примерно 55 миллиардов евро.

При этом дополнительные механизмы финансирования, такие как недавно обсужденные новые скоординированные взносы НАТО, могут обеспечить 40 миллиардов евро военной помощи. В настоящее время также обсуждается сумма кредитов, полученных от замороженных российских активов, до 45 миллиардов евро, большинство из которых будет направлено на прямую финансовую помощь.

«Недавно обсуждаемые новые механизмы финансирования не особо велики. Если они будут одобрены, то обеспечат ценную помощь, но могут оказаться лишь временными мерами. На данный момент эти средства не могут полностью заменить постоянную двустороннюю помощь, необходимую Украине», — отметил Бомпрецци.

Укрінформ По материалам:

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