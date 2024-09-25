Боррель ответил, изменится ли помощь Украине от ЕС в случае избрания Трампа — Finance.ua
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Боррель ответил, изменится ли помощь Украине от ЕС в случае избрания Трампа

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Боррель ответил, изменится ли помощь Украине от ЕС в случае избрания Трампа
Боррель ответил, изменится ли помощь Украине от ЕС в случае избрания Трампа
Европейский союз будет продолжать оказывать помощь Украине в войне. При этом в независимости от избрания Дональда Трампа президентом США.
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.
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«Я не знаю, что будет или не будет делать американская администрация. Пока позвольте мне сказать, что в настоящее время поддержка от Европейского Союза — военная, гражданская, экономическая, финансовая и гуманитарная — больше (помощи. — Ред) США. Более 100 млрд евро — это счет, который мы оплатили.
По его словам, в начале войны разница между военными способностями россии и Украины была невероятной, и то, что Украина сопротивлялась, было своего рода чудом.
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«В начале, помните, что мы предлагали Украине? Каски! Сейчас мы предлагаем F-16, и в этом есть определенная разница. Одно дело для меня очевидно: пока Украина будет сопротивляться, мы должны ее поддерживать. Иначе мы сделаем историческую ошибку», — подчеркнул Боррель.
Президентские выборы в США пройдут в ноябре. На данный момент кандидатами на этот пост являются республиканец, бывший президент США Дональд Трамп и представительница демократов Камала Харрис.
Трамп отметился уже несколькими заявлениями о войне в Украине и помощи от США. В частности, недавно сообщалось, что в случае избрания Трампа президентом предоставление Украине военной помощи от США будет, если Киев вступит в мирные переговоры с рф.
По материалам:
Укрінформ
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