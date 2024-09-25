Боррель ответил, изменится ли помощь Украине от ЕС в случае избрания Трампа — Finance.ua

Боррель ответил, изменится ли помощь Украине от ЕС в случае избрания Трампа Сегодня 12:16

Боррель ответил, изменится ли помощь Украине от ЕС в случае избрания Трампа

Европейский союз будет продолжать оказывать помощь Украине в войне. При этом в независимости от избрания Дональда Трампа президентом США.

Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

«Я не знаю, что будет или не будет делать американская администрация. Пока позвольте мне сказать, что в настоящее время поддержка от Европейского Союза — военная, гражданская, экономическая, финансовая и гуманитарная — больше (помощи. — Ред) США. Более 100 млрд евро — это счет, который мы оплатили.

По его словам, в начале войны разница между военными способностями россии и Украины была невероятной, и то, что Украина сопротивлялась, было своего рода чудом.

«В начале, помните, что мы предлагали Украине? Каски! Сейчас мы предлагаем F-16, и в этом есть определенная разница. Одно дело для меня очевидно: пока Украина будет сопротивляться, мы должны ее поддерживать. Иначе мы сделаем историческую ошибку», — подчеркнул Боррель.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре. На данный момент кандидатами на этот пост являются республиканец, бывший президент США Дональд Трамп и представительница демократов Камала Харрис.

Трамп отметился уже несколькими заявлениями о войне в Украине и помощи от США. В частности, недавно сообщалось, что в случае избрания Трампа президентом предоставление Украине военной помощи от США будет, если Киев вступит в мирные переговоры с рф.

Укрінформ По материалам:

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