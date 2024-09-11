63% против 37%: Гаррис победила Трампа по очкам дебатов — Finance.ua

63% против 37%: Гаррис победила Трампа по очкам дебатов Сегодня 17:35

63% против 37%: Гаррис победила Трампа по очкам дебатов

«Гаррис закинула крючок, а Трамп проглотил наживку», — эту метафору используют почти все американские журналисты и комментаторы дебатов. Одной из главных задач Гаррис было вывести оппонента из себя, и это полностью получилось.

До дебатов предполагалось, что к персональным атакам на противника будет чаще прибегать Трамп, на практике оказалось наоборот: Гаррис потратила 46% своего времени на критику Трампа, тот уделил критике демократки лишь 29% тайминга своих реплик.

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Один из самых ярких примеров — когда Гаррис уколола Трампа тем, что «люди из-за скуки уходят с его митингов». Для Трампа это болезненная тема — он всегда уделяет непропорционально много времени размышлениям о том, какие большие митинги он собирает, насколько они больше и ярче, чем у его конкурентов и т. д. И Трамп действительно сорвался, продолжая доказывать, что у него «самые большие митинги в политической истории», даже тогда, когда дискуссия перешла на другие темы.

Гаррис с первых минут дебатов завладела инициативой, что можно объяснить ее качественной подготовкой. Ее штаб уделил дебатам много времени, делая домашние заготовки, репетируя ответы, проводя симуляции самих дебатов за закрытыми дверями. Трамп же, как рассказывали собеседники в его команде, отнесся к мероприятию более халатно, явно будучи уверенным в своих силах и опыте.

Но если с Байденом этот подход сработал — в июне президент США скорее сам проиграл дебаты, чем Трамп их выиграл — то с Гаррис уже нет. В результате Трамп на протяжении многих дебатов находился в положении того, кто защищается. Для него это было необычно, очевидно выводило из себя, из-за чего он ошибался еще больше.

При этом трудно сказать, что выступление Гаррис было преисполнено глубоких программных смыслов. Но такая задача перед ней и не стояла.

Ей нужно было, во-первых, «показать себя» перед Америкой. Согласно преддебатным опросам, значительная часть американцев, размышлявших над тем, чтобы ее поддержать, сначала хотели бы лучше ее узнать. Действительно, Гаррис по сути зашла на большую политическую сцену всего полтора месяца назад после выхода Байдена из гонки. До этого она находилась в густой политической тени президента, ее работа на вице-президентской должности американцам ничем не запомнилась. Выступление на дебатах помогло исправить эту проблему.

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Во-вторых, Гаррис важно было показать себя как «кандидата будущего», который «думает о людях», а не о себе. Это проходило красной нитью через все ее реплики, достигнув кульминации в ее последнем слове, где она прямо противопоставила себя Трампу: она «сфокусирована на будущем», он — «на прошлом», она — «объединяет американцев», он — «разъединяет», она — думает «о народе», он — «о себе».

И даже если Гаррис дала не так много конкретики относительно своих конкретных планов на президентском посту, все равно на фоне Трампа это выглядело более убедительно. К концу дебатов республиканец пропустил мощный удар, причем не от Гаррис, а от модераторов. Они спросили его о том, есть ли у него конкретный план по реформе здравоохранения, на что Трамп сказал, что имеет лишь «концепцию плана», поскольку он «не президент прямо сейчас».

Но любые дебаты запоминаются обычно не столько программными дискуссиями, сколько отдельными яркими эпизодами, которые сразу расходятся на мемы. На июньских дебатах таким мемом стало растерянно-встревоженное выражение лица Байдена, с которым он слушал реплики своего оппонента. Сейчас же по соцсетям разошлись живые реакции Гаррис: легкая полуулыбка, иронические взгляды, смех.

Второе, чем запомнятся эти дебаты для массовой аудитории — это тема «поедания мигрантами кошек и собак». С подачи республиканцев это и до дебатов стало популярной темой для обсуждений — якобы в городе Спрингфилд, штат Огайо, мигранты из Гаити похищают у местных жителей их домашних питомцев, чтобы потом съесть. Трамп сам поднял эту тему и уделил ей непропорционально много времени — при том, что никаких реальных доказательств такого варварства со стороны мигрантов-гаитян нет.

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Таким образом, Трамп упустил возможность выгодно обыграть, по сути, самую козырную тему (и самую неудобную для Гаррис), к тому же очень важную для американских избирателей — нелегальную миграцию. Весь американский твиттер теперь обсуждает кошек и собак. А Гаррис грамотно спровоцировала его, переведя разговор на тему посещения митингов вместо обсуждения миграции как таковой.

Международной политике нашлось место только в конце первого часа дебатов (всего они продолжались несколько дольше, чем планировалось, час и сорок пять минут). Что касается Украины, то больше ясности относительно того, какую политику США будут проводить при следующем президенте, так и не стало.

Гаррис общими словами повторила заезженные тезисы о том, что Украину нужно поддерживать и что благодаря американской поддержке она может защищаться от российской агрессии.

Трамп, в свою очередь, дважды ушел от прямого вопроса о том, хочет ли он победы Украины в войне и отвечает ли она интересам США, в его понимании. Он в очередной раз обвинил во всем происходящем Байдена и пообещал мгновенно остановить войну, позвонив владимиру зеленскому и путину. «План Трампа по Украине» после дебатов так и остался в полном тумане.

В сухом остатке, 63% опрошенных каналом CNN сразу после дебатов отдали предпочтение Гаррис, 37% назвали победителем Трампа. Но здесь стоит дождаться более серьезной социологии через несколько дней, она и покажет, насколько дебаты повлияли на рейтинги кандидатов.

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