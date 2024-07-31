Гаррис уничтожила лидерство Трампа в ключевых штатах — опрос Сегодня 18:00

Гаррис уничтожила лидерство Трампа в ключевых штатах — опрос

Камала Гаррис уничтожила преимущество Дональда Трампа в семи ключевых штатах, где традиционно определяются результаты президентских выборов.

Об этом свидетельствует последний опрос Bloomberg News/Morning Consult , сообщает «Европейская правда».

Вице-президент США находится на волне энтузиазма среди молодых, чернокожих и испаноязычных избирателей.

В целом в опрошенных штатах — Аризоне, Джорджии, Мичигане, Неваде, Северной Каролине, Пенсильвании и Висконсине — разрыв между кандидатами находится в пределах статистической погрешности. Гаррис поддержали 48% избирателей против 47% за Трампа.

Однако показатели Гаррис лучше, чем были у Байдена, который отставал от Трампа на два пункта перед тем, как сняться с выборов. Гаррис обогнала своего соперника от Республиканской партии в Аризоне и Неваде и более чем удвоила преимущество Байдена над Трампом в Мичигане.

Эти цифры свидетельствуют о том, что у Гаррис есть шанс собрать коалицию избирателей, которая привела президента Барака Обаму в Белый дом, и определить более четкий путь к победе, чем президент Байден.

Прошло немного больше недели с тех пор, как Гаррис стала ожидаемой номинанткой Демократической партии, и опрос дает первые намеки на то, что усилия партии с вытеснением действующего президента из избирательных бюллетеней имеют тот эффект, на который надеялись демократы.

Впрочем, гонка все еще остается непредсказуемой, и до выборов в ноябре осталось немало времени.

Напомним, Гаррис на следующей неделе проведет предвыборные мероприятия в ключевых штатах вместе со своим кандидатом в вице-президенты, имя которого пока не назвали.

Гаррис, как ожидается, будет формально утверждена кандидатом в президенты от Демократической партии до 7 августа.

Економічна Правда По материалам:

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