Кампания Гаррис собрала 36 млн долларов за сутки после объявления кандидата в вице-президенты — Finance.ua

Кампания Гаррис собрала 36 млн долларов за сутки после объявления кандидата в вице-президенты Сегодня 16:45

После того как губернатор Миннесоты Тим Уолз присоединился к предвыборной команде Камалы Гаррис в качестве кандидата в вице-президенты, ее кампания смогла привлечь 36 млн долларов за 24 часа.

Представители предвыборного штаба Гаррис заявили, что этот день стал лучшим за время сбора средств в цикле. Они также отметили энтузиазм среди демократов относительно выбора кандидата в вице-президенты.

Издание напоминает, что после того как Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов, Камала Гаррис стала официальной кандидаткой в ​​президенты от демократов. Известно, что ее компания смогла собрать более 200 млн долларов за неделю.

Что предшествовало

Как писало РБК-Украина, 6 августа Камала Гаррис избрала губернатора Миннесоты Тима Уолза кандидатом в вице-президенты, отметив его послужной список и биографию.

Тим Уолз стал губернатором штата в 2018 году. За это время он ввел программу предоставления бесплатного питания в школах, а также расширил оплачиваемые отпуска.

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