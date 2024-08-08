Кампания Гаррис собрала 36 млн долларов за сутки после объявления кандидата в вице-президенты — Finance.ua
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Кампания Гаррис собрала 36 млн долларов за сутки после объявления кандидата в вице-президенты

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После того как губернатор Миннесоты Тим Уолз присоединился к предвыборной команде Камалы Гаррис в качестве кандидата в вице-президенты, ее кампания смогла привлечь 36 млн долларов за 24 часа.
Об этом сообщает The Hill.
Представители предвыборного штаба Гаррис заявили, что этот день стал лучшим за время сбора средств в цикле. Они также отметили энтузиазм среди демократов относительно выбора кандидата в вице-президенты.
Издание напоминает, что после того как Джо Байден снял свою кандидатуру с президентских выборов, Камала Гаррис стала официальной кандидаткой в ​​президенты от демократов. Известно, что ее компания смогла собрать более 200 млн долларов за неделю.

Что предшествовало

Как писало РБК-Украина, 6 августа Камала Гаррис избрала губернатора Миннесоты Тима Уолза кандидатом в вице-президенты, отметив его послужной список и биографию.
Тим Уолз стал губернатором штата в 2018 году. За это время он ввел программу предоставления бесплатного питания в школах, а также расширил оплачиваемые отпуска.
По материалам:
РБК-Україна
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