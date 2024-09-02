Камала Гаррис планирует потратить рекордные $370 млн на покупку рекламы своей кампании — Finance.ua
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Камала Гаррис планирует потратить рекордные $370 млн на покупку рекламы своей кампании

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Камала Гаррис планирует потратить 370 млн долл. на рекламу с начала сентября до выборов в США в ноябре. Ее кампания описывает это как самую крупную покупку цифровой рекламы в истории американской политики.
Об этом сообщает Financial times.
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Кампания Гаррис заявила, что бронирует телевизионную рекламу на сумму 170 млн долл. в период с 3 сентября по 5 ноября на национальном уровне и в ключевых штатах, где состоятся выборы, и еще 200 млн долл. на цифровую рекламу.
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«Эти резервы сосредоточены вокруг ранних инвестиций в наиболее востребованные издательства и платформы, такие как Hulu, Roku, YouTube, Paramount, Spotify и Pandora», — заявили в воскресенье в кампании Гаррис.
Осуществляя эти ранние бронирования, кампания обеспечила себе наиболее премиальный инвентарь, зафиксировав более эффективные цены, добавили в команде Гаррис.
По материалам:
Економічна Правда
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