Камала Гаррис планирует потратить рекордные $370 млн на покупку рекламы своей кампании — Finance.ua

Камала Гаррис планирует потратить рекордные $370 млн на покупку рекламы своей кампании Сегодня 13:34

Камала Гаррис планирует потратить 370 млн долл. на рекламу с начала сентября до выборов в США в ноябре. Ее кампания описывает это как самую крупную покупку цифровой рекламы в истории американской политики.

Об этом сообщает Financial times.

Кампания Гаррис заявила, что бронирует телевизионную рекламу на сумму 170 млн долл. в период с 3 сентября по 5 ноября на национальном уровне и в ключевых штатах, где состоятся выборы, и еще 200 млн долл. на цифровую рекламу.

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«Эти резервы сосредоточены вокруг ранних инвестиций в наиболее востребованные издательства и платформы, такие как Hulu, Roku, YouTube, Paramount, Spotify и Pandora», — заявили в воскресенье в кампании Гаррис.

Осуществляя эти ранние бронирования, кампания обеспечила себе наиболее премиальный инвентарь, зафиксировав более эффективные цены, добавили в команде Гаррис.

Економічна Правда По материалам:

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