Избирательная кампания Гаррис собрала около 500 миллионов долларов за месяц — Reuters Сегодня 18:00

Избирательная кампания Гаррис собрала около 500 миллионов долларов за месяц — Reuters

Избирательная кампания вице-президента США и кандидата в президенты от демократов Камалы Гаррис собрала около 500 миллионов долларов за четыре недели с момента ее вступления в гонку 21 июля.

Об этом сообщает Reuters , ссылаясь на источники.

Это беспрецедентный результат, отражающий энтузиазм доноров накануне выборов президента 5 ноября.

Деньги на избирательную кампанию имеют решающее значение для рекламы и агитации, которые помогают побуждать людей идти на избирательные участки и убедить еще не определившихся избирателей проголосовать в пользу того или иного кандидата.

Гаррис вступила в избирательную гонку после того, как президент США Джо Байден объявил о снятии своей кандидатуры. За первую неделю своей кампании она собрала 200 миллионов долларов и быстро получила необходимую поддержку, чтобы стать кандидатом от партии.

В июле команда Гаррис собрала 310 миллионов долларов — таким образом, общая сумма денег, собранных штабом вице-президента и избирательной командой Байдена до того, как он выбыл, превысила миллиард долларов, что стало самым быстрым пересечением такого «порога» сбора средств в истории.

Кампания республиканского кандидата Дональда Трампа заявила, что в июле собрала 138,7 миллиона долларов, итого 327 миллионов долларов.

Энтузиазм по поводу кампании Гаррис, чьи собранные средства в июле составили 377 миллионов долларов, продолжился и в августе, о чем свидетельствуют пожертвования от доноров поменьше: тысячи людей приходят на ее митинги в колеблющихся штатах.

Ранее сообщалось, что Гаррис на съезде Демократической партии в Чикаго официально утвердили кандидатом в президенты США от демократов. Сама вице-президент, которая в то время проводила встречу в Милуоки, обратилась к делегатам и поблагодарила их за номинацию.

В ходе съезда демократов выступил, в частности, президент США Джо Байден. Он рассказал о своих достижениях в должности и призвал избирателей поддержать Гаррис и ее напарника Тима Волза на ноябрьских выборах. Выступал также и бывший президент Штатов демократ Барак Обама, ранее присутствовавший на двух крупных мероприятиях по сбору средств вместе с Байденом. Обама предложил Гаррис поддержку.

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