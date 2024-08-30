Гаррис опережает Трампа в ключевых штатах, — инфографика — Finance.ua
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Гаррис опережает Трампа в ключевых штатах, — инфографика

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Гаррис опережает Трампа в ключевых штатах, — инфографика
Гаррис опережает Трампа в ключевых штатах, — инфографика
Камала Гаррис сохранила импульс, который она привнесла в президентскую гонку, и лидирует или идет наравне с республиканцем Дональдом Трампом в каждом из семи штатов, которые, скорее всего, определят результат выборов.
Об этом сообщает Bloomberg.
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Опрос Bloomberg News/Morning Consul, проведенный в колеблющихся штатах после состоявшегося на прошлой неделе Национального съезда Демократической партии, показал, что вице-президент сократила или ликвидировала преимущество Трампа по ключевым экономическим вопросам и зарекомендовала себя как такая, которая заслуживает большего доверия, чем ее соперник.
Гаррис опережает Трампа в ключевых штатах, — инфографика
Гаррис теперь лидирует на 2 процентных пункта среди зарегистрированных избирателей в семи штатах.
Гаррис открыла новые возможности для победы, вернув в игру колеблющиеся штаты «Солнечного пояса», такие как Джорджия и Невада. Нигде это не бросается в глаза так, как в Северной Каролине, где Гаррис сейчас имеет преимущество в 2 п.п. Ни один кандидат в президенты от Демократической партии не побеждал там со времен Барака Обамы в 2008 году, а Трамп лидировал с преимуществом в 10 п.п. еще в апреле.
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Растущий рейтинг Гаррис в Северной Каролине заставил республиканцев потратить более 16 млн долларов на телевизионную рекламу в поддержку Трампа за последние пять недель. Ближайший штат — Аризона, где кандидаты равны. В Висконсине у Гарриса теперь статистически значимое преимущество в 8 п.п.
По материалам:
РБК-Україна
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