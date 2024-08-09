Гаррис опережает Трампа на 5% на выборах президента США, — опрос Сегодня 13:10

Гаррис опережает Трампа на 5% на выборах президента США, — опрос

Демократ Камала Гаррис опережает республиканца Дональда Трампа на предстоящих 5 ноября выборах президента США с результатом 42% против 37%.

Об этом сообщает Reuters.

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Согласно результатам опроса Ipsos, Гаррис увеличила свое преимущество с июля, когда в опросе Reuters/Ipsos ее отрыв от Трампа составил 37% против 34%. Общенациональный опрос, проведенный со 2 по 7 августа среди 2045 взрослых американцев, также показал, что 4% опрошенных поддерживают независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего, что на 6% меньше по сравнению с июлем.

Дополнительно, в отдельном опросе Ipsos выяснилось, что Гаррис опережает Трампа в ключевых штатах, где выборы будут наиболее напряженными, например Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. В этих штатах Гаррис получает 42% голосов по сравнению с 40% у Трампа, хотя данные по отдельным штатам не уточняются.

Гаррис начала свою предвыборную кампанию 21 июля после того, как 81-летний президент Джо Байден свернул свою кампанию и поддержал ее после неудачного выступления на дебатах 27 июня против Трампа.

До этого опросы Reuters/Ipsos показывали равенство между Байденом и Трампом, хотя Байден показывал худшие результаты по сравнению с выборами 2020 года, когда победил Трампа.

Гаррис начала свою предвыборную кампанию после того, как президент США Джо Байден решил не выдвигать свою кандидатуру из-за неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом.

После дебатов среди демократов и сторонников Байдена возникла паника, поскольку все стали сомневаться в его способности одержать победу на предстоящих выборах.

Недавно Гаррис была официально выдвинута кандидатом в президенты США от Демократической партии. Она также вошла в историю как первая женщина с цветной кожей, ставшей победительницей в президентской номинации от основной партии.

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