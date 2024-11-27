Байден просит у Конгресса еще $24 млрд США для Украины перед завершением своей каденции — Finance.ua
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Байден просит у Конгресса еще $24 млрд США для Украины перед завершением своей каденции

Казна и Политика
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Байден просит у Конгресса еще $24 млрд США для Украины перед завершением своей каденции
Байден просит у Конгресса еще $24 млрд США для Украины перед завершением своей каденции
Президент США Джозеф Байден призвал Конгресс выделить дополнительные $24 млрд долл. США для усиления военной поддержки Украины.
Об этом сообщает New York Post.
Согласно сообщению, административно-бюджетное управление Белого дома предложило включить эту финансовую помощь в пакет решений во избежание остановки финансирования следующей президентской администрацией.
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Из общей суммы $24 млрд, 8 млрд предусмотрено для финансирования контрактов американских компаний на поставку вооружения Украине. Еще 16 млрд должны пойти на пополнение запасов американского военного арсенала.
Однако часть республиканцев уже выразила несогласие с этим шагом, подвергая запрос резкой критике.
«Байден отдал $4,7 миллиарда налогоплательщиков, в одностороннем порядке „простив“ кредиты Украине. Конгресс не должен дарить ему бесплатный подарок для дальнейшего саботажа мирных переговоров президента Трампа на выходе за дверь. Любые требования Байдена по финансированию должны быть отклонены», — написал сенатор Майк Ли из штата Юта в социальной сети X.
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Напомним, ранее администрация президента США Джо Байдена сообщила Конгрессу, что планирует списать $4,65 млрд долга Украины, говорится в письме, которое есть в распоряжении Bloomberg. Это последний из серии шагов, призванных укрепить поддержку Киева перед вступлением в должность избранного президента Дональда Трампа. Списание долга «поможет Украине одержать победу, что отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7 и НАТО», говорится в письме Госдепа к Конгрессу от 18 ноября.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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