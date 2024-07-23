Байден делегировал поддержку Украины Минфину и Госдепу — Finance.ua
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Байден делегировал поддержку Украины Минфину и Госдепу

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Байден делегировал поддержку Украины Минфину и Госдепу
Байден делегировал поддержку Украины Минфину и Госдепу
Президент США Джо Байден делегировал свои полномочия в рамках закона «О восстановлении экономического благосостояния и создании новых возможностей для украинцев» министру финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен и госсекретарю Энтони Блинкену.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома в понедельник, 22 июля.
Из текста следует, что президент передаст полномочия, связанные с возможностью конфискации замороженных активов россии в пользу Украины.
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Кроме того, отмечается, что изложенное в этом документе делегирование полномочий «распространяется на любые положения любых будущих государственных законов, являющихся такими же или практически такими, как положения, упомянутые в этом меморандуме».
Напомним, Джо Байден 21 июля заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента США.
Также известно, что действующий президент США Джо Байден не уйдет досрочно в отставку и будет оставаться президентом до истечения своего срока.
«Мы Соединенные Штаты Америки — нет ничего, что мы не можем сделать, если делаем это вместе… Я посвятил свое президентство тому, чтобы доказать это, и я буду продолжать это делать сегодня, завтра и каждый день, когда я имею честь быть вашим президентом», — подчеркнул американский лидер.
По материалам:
Мінфін.com.ua
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