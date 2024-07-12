Байден объявил новый пакет военной помощи Украине — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине

Казна и Политика
22
Байден объявил новый пакет военной помощи Украине
Байден объявил новый пакет военной помощи Украине
Президент США Джо Байден в четверг, 11 июля, объявил о выделении Украине очередного пакета американской военной помощи.
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Байдена в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
Читайте также
В начале встречи Байден сказал, что «рад объявить новый пакет военной помощи Украине».
Это уже восьмой пакет, одобренный Байденом с конца апреля, когда Конгресс США принял дополнительное финансирование для военной помощи Киева.
Хотя президент США не привел деталей, агентство АР со ссылкой на двух чиновников США сообщило, что речь идет о пакете стоимостью 225 миллионов долларов.
Читайте также
Он содержит зенитно-ракетный комплекс Patriot, передачу которого США подтвердили ранее. Ее передадут из складов американской армии, чтобы ускорить развертывание в Украине.
На прошлой неделе США пообещали выделить 150 миллионов долларов на вооружение Украине, в частности, перехватчики для систем ПВО, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое вооружение.
Они также объявили о выделении 2,2 млрд долларов для заказа ракет для Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS у производителей.
По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.