Байден объявил новый пакет военной помощи Украине — Finance.ua

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Байден объявил новый пакет военной помощи Украине

Президент США Джо Байден в четверг, 11 июля, объявил о выделении Украине очередного пакета американской военной помощи.

Об этом сообщает « Европейская правда » со ссылкой на Байдена в ходе встречи с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

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В начале встречи Байден сказал, что «рад объявить новый пакет военной помощи Украине».

Это уже восьмой пакет, одобренный Байденом с конца апреля, когда Конгресс США принял дополнительное финансирование для военной помощи Киева.

Хотя президент США не привел деталей, агентство АР со ссылкой на двух чиновников США сообщило, что речь идет о пакете стоимостью 225 миллионов долларов.

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Он содержит зенитно-ракетный комплекс Patriot, передачу которого США подтвердили ранее. Ее передадут из складов американской армии, чтобы ускорить развертывание в Украине.

На прошлой неделе США пообещали выделить 150 миллионов долларов на вооружение Украине, в частности, перехватчики для систем ПВО, артиллерийские и другие огневые средства, а также противотанковое вооружение.

Они также объявили о выделении 2,2 млрд долларов для заказа ракет для Patriot и систем противовоздушной обороны NASAMS у производителей.

Українська правда По материалам:

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