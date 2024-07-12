Австралия объявила о рекордном пакете военной помощи Украине — Finance.ua
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Австралия объявила о рекордном пакете военной помощи Украине

Казна и Политика
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Австралия объявила о рекордном пакете военной помощи Украине
Австралия объявила о рекордном пакете военной помощи Украине
Правительство Австралии намерено предоставить Украине еще $250 миллионов военной поддержки — это самая большая помощь этой страны с момента вторжения hоссии в Украину.
Об этом сообщило австралийское агентство новостей ABC News.
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Вице-премьер-министр и министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о пакете помощи в последний день саммита НАТО в Вашингтоне.
Как говорится в сообщении австралийского СМИ, саммит НАТО, проходивший на фоне турбулентности в американской политике, был в основном сосредоточен на усилении поддержки Украины.
Агентство ABC News подчеркнуло, что Австралия и другие партнеры из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, не являющиеся членами НАТО, направили свои делегации для укрепления связей с альянсом на фоне опасений по поводу китайской агрессии в регионе.
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Австралийский военный пакет включает в себя управляемые ракеты и ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и партию ботинок.
Общая стоимость поддержки Австралии для украинских военных составляет 1,1 миллиарда долларов.
«Это не последний пакет, о котором мы объявляем. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина урегулировала этот конфликт на своих условиях», — подытожил Марлз.
По материалам:
Українська правда
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