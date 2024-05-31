Австралия объявила новый пакет помощи Украине на 31 млн австралийских долларов — Finance.ua

Австралия объявила новый пакет помощи Украине на 31 млн австралийских долларов Сегодня 14:25

Австралия объявила новый пакет помощи Украине на 31 млн австралийских долларов

Правительство Австралии предоставит еще 31 млн австралийских долларов (AUD) (около $20,6 млн) помощи для удовлетворения энергетических и гуманитарных потребностей Украины.

Об этом говорится в совместном пресс-релизе министров иностранных дел и международного развития и Тихоокеанского региона.

«Новый взнос предусматривает AUD20 млн в Фонд поддержки энергетики Украины, что позволит эффективно и результативно использовать средства для обеспечения украинцев теплом и электричеством», — отмечается в документе.

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Согласно ему, Австралия также предоставит Гуманитарному фонду ООН для поддержки перемещенных лиц и уязвимых групп населения финансирование в размере AUD10 млн, чтобы расширить доступ к таким предметам первой необходимости, как вода, пища и жилье.

Еще AUD1 млн выделен через Партнерство ООН по правам людей с ограниченными возможностями для улучшения услуг для лиц с ограниченными возможностями в Украине, в частности для тех, кто нуждается в реабилитации после военных травм.

«Австралийское правительство остается непоколебимым в своем стремлении поддерживать народ Украины и вносить свой вклад вместе со странами-партнерами, чтобы Украина могла положить конец этому конфликту на своих условиях», — заявил министр международного развития Пэт Конрой.

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Уточняется, что в целом Австралия выделила Украине более AUD1 млрд помощи, включая AUD880 млн на военную поддержку.

«Правительство Альбанезе (премьер Австралии Энтони Альбанезе — ИФ-У) непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — подчеркнула министо иностранных дел Пенни Вонг.

Фонд поддержки энергетики Украины создан совместно Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины. Фонд координирует международные пожертвования и в партнерстве с правительством Украины обеспечивает удовлетворение наиболее приоритетных энергетических потребностей Украины.

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