Австралия объявила новый пакет помощи Украине на 31 млн австралийских долларов — Finance.ua
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Австралия объявила новый пакет помощи Украине на 31 млн австралийских долларов

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Австралия объявила новый пакет помощи Украине на 31 млн австралийских долларов
Австралия объявила новый пакет помощи Украине на 31 млн австралийских долларов
Правительство Австралии предоставит еще 31 млн австралийских долларов (AUD) (около $20,6 млн) помощи для удовлетворения энергетических и гуманитарных потребностей Украины.
Об этом говорится в совместном пресс-релизе министров иностранных дел и международного развития и Тихоокеанского региона.
«Новый взнос предусматривает AUD20 млн в Фонд поддержки энергетики Украины, что позволит эффективно и результативно использовать средства для обеспечения украинцев теплом и электричеством», — отмечается в документе.
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Согласно ему, Австралия также предоставит Гуманитарному фонду ООН для поддержки перемещенных лиц и уязвимых групп населения финансирование в размере AUD10 млн, чтобы расширить доступ к таким предметам первой необходимости, как вода, пища и жилье.
Еще AUD1 млн выделен через Партнерство ООН по правам людей с ограниченными возможностями для улучшения услуг для лиц с ограниченными возможностями в Украине, в частности для тех, кто нуждается в реабилитации после военных травм.
«Австралийское правительство остается непоколебимым в своем стремлении поддерживать народ Украины и вносить свой вклад вместе со странами-партнерами, чтобы Украина могла положить конец этому конфликту на своих условиях», — заявил министр международного развития Пэт Конрой.
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Уточняется, что в целом Австралия выделила Украине более AUD1 млрд помощи, включая AUD880 млн на военную поддержку.
«Правительство Альбанезе (премьер Австралии Энтони Альбанезе — ИФ-У) непоколебимо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины», — подчеркнула министо иностранных дел Пенни Вонг.
Фонд поддержки энергетики Украины создан совместно Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины. Фонд координирует международные пожертвования и в партнерстве с правительством Украины обеспечивает удовлетворение наиболее приоритетных энергетических потребностей Украины.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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