Австралия присоединяется к коалиции дронов для Украины — Finance.ua

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Австралия присоединяется к коалиции дронов для Украины

Мир
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Австралия присоединяется к коалиции дронов для Украины
Австралия присоединяется к коалиции дронов для Украины
Австралия присоединилась к коалиции беспилотников для Украины. Вместе с Великобританией и Латвией Канберра предоставит беспилотники для украинских войск в рамках соглашения о «беспилотной коалиции».
Об этом заявил министр обороны Австралии Ричард Марлес, сообщает The Guardian.
«Сегодня мы также объявляем, что Австралия примет участие в возглавляемой Великобританией и Латвией коалиции беспилотников», — сказал он.
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Министр отметил, что это важная возможность продолжить «вносить свой вклад в усилия, направленные на то, чтобы Украина оставила свой курс и смогла разрешить этот конфликт на своих условиях».
Несмотря на то, что Австралия находится вдали от Украины, она помогает украинцам и осудила российское вторжение. Канберра предоставила военную и финансовую помощь, отправила инструкторов для обучения украинских военных.
Австралийский горнодобывающий магнат и филантроп Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола через свой фонд Minderoo выделили 5 млн австралийских долларов на помощь в разминировании сельскохозяйственных районов Украины.
Недавно стало известно, что Австралия оказывает финансовую помощь в поддержку обороны Украины. Речь идет о более чем 32 млн долларов.
По материалам:
РБК-Україна
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