Украина получит от Австралии скоростные катера — Finance.ua

Украина получит от Австралии скоростные катера Сегодня 20:26 — Казна и Политика

Украина получит от Австралии скоростные катера

Австралия передаст Украине скоростные катера Sentinel 830R RHIB. Они войдут в новый пакет помощи Киеву на 100 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко и Facebook компании Sentinel Boats.

«Находясь в Хобарте, кроме проведения переговоров в Тасманском клубе и Королевском институте объединенных служб, я также смог осмотреть лодки, производимые для Украины на инновационной компании Tassie Sentinel», — рассказал посол.

По его словам, они вошли в последний пакет помощи правительства Австралии для Украины.

Sentinel 830R RHIB — это современные катера. Простыми словами, это надувные лодки с жестким корпусом, производимые компанией Sentinel Boats.

«Ожидается, что скорость и маневренность платформы 830R будут использоваться в разных профилях миссий, от речных операций на сложных водных путях Украины до операций по посадке на борт в открытом море», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

По словам посла, эти катера будут использоваться подразделениями специальных операций для выполнения различных десантных миссий и задач.

«Они быстрые, они долговечны, и они будут очень удобны и полезны для любых задач, которые нам нужны», — отметил Мирошниченко.

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