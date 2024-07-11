Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов — Finance.ua

Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов Сегодня 11:16 — Казна и Политика

Канада анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн долларов

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал новый дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов.

Об этом сообщает Офис президента

Трюдо встретился с президентом Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вашингтоне.

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Они осудили недавнюю ракетную атаку россии по Украине. Глава правительства Канады подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

Лидеры обсудили оборонные нужды Украины и скоординировали сотрудничество в рамках коалиции истребителей.

Зеленский рассказал о необходимости расширения тренировочных миссий украинских пилотов. Стороны обменялись мнениями по поводу возможности дополнительного обучения для украинских летчиков на канадских авиасимуляторах и проведения в Канаде одной из тематических встреч по итогам первого Саммита мира.

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