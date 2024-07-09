Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине — Finance.ua
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Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Казна и Политика
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Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине
Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.
Об этом сообщает Правительство Германии.
Новый пакет помощи включает:
  • система Patriot с запчастями и ракетами;
  • боекомплекты к танкам Leopard 1;
  • 2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;
  • 30 разведывательных БпЛА Vector с запчастями;
  • 200 мобильных устройств для глушения дронов;
  • 10 автономных морских катеров;
  • 4 инженерных танка Wisent 1 и бронированную эвакуационную машину с запчастями;
  • 10 броневиков и 3 патрульных джипа;
  • 55 тысяч снарядов 155 мм и 9 тысяч снарядов к зенитным танкам Gepard.
Германия также передает Украине терминалы спутниковой связи, очки ночного видения, штурмовые и снайперские винтовки, пулеметы и патроны к ним, дымовые шашки, взрывчатку и детонаторы.
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Напомним, ранее новый министр обороны Великобритании Джон Гили во время визита в Одессу анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине. После встречи с президентом Владимиром Зеленским и переговоров с министром обороны Рустемом Умеровым Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone.
Правительство Соединенных Штатов объявило о выделении нового значительного пакета оборонной помощи Украине, который будет включать ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другое вооружение.
По материалам:
Українські Новини
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