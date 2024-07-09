Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине — Finance.ua

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине Сегодня 11:30 — Казна и Политика

Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Германия выделила для Украины новый пакет военной помощи. Он включает в себя системы ПВО IRIS-T, реактивные системы залпового огня HIMARS и танки Leopard 1.

Об этом сообщает Правительство Германии.

Новый пакет помощи включает:

система Patriot с запчастями и ракетами;

боекомплекты к танкам Leopard 1;

2 самоходных многофункциональных РЛС TRML-4D;

30 разведывательных БпЛА Vector с запчастями;

200 мобильных устройств для глушения дронов;

10 автономных морских катеров;

4 инженерных танка Wisent 1 и бронированную эвакуационную машину с запчастями;

10 броневиков и 3 патрульных джипа;

55 тысяч снарядов 155 мм и 9 тысяч снарядов к зенитным танкам Gepard.

Германия также передает Украине терминалы спутниковой связи, очки ночного видения, штурмовые и снайперские винтовки, пулеметы и патроны к ним, дымовые шашки, взрывчатку и детонаторы.

Напомним, ранее новый министр обороны Великобритании Джон Гили во время визита в Одессу анонсировал дополнительный пакет военной помощи Украине. После встречи с президентом Владимиром Зеленским и переговоров с министром обороны Рустемом Умеровым Хили объявил, что Великобритания предоставит Украине новый пакет поддержки, который будет включать больше артиллерийских орудий, четверть миллиона боеприпасов и почти 100 высокоточных ракет Brimstone.

Правительство Соединенных Штатов объявило о выделении нового значительного пакета оборонной помощи Украине, который будет включать ракеты для систем HIMARS, противовоздушные перехватчики, артиллерийские снаряды и другое вооружение.

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.