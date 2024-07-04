США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн — Finance.ua

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн
Уряд Сполучених Штатів оголосив про виділенням нового значного пакету оборонної допомоги Україні, який включатиме ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інше озброєння.
Про це заявила у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
«Адміністрація Байдена-Гарріс оголошує про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки — в той час, як Сполучені Штати продовжують підтримувати захист України від вторгнення рф», — зауважила представниця адміністрації США.
Вона не назвала загальної вартості нового траншу допомоги, однак підкреслила, що це вже сьомий пакет, який виділяють США після того, як президент Байден у квітні підписав закон з додатковим фінансуванням на потреби національної безпеки. Цей закон містив, зокрема, понад $60 млрд на підтримку України.
Що ввійшло в пакет допомоги від США:
- ракети для ППО HAWK;
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди 81 мм;
- протитанкові керовані ракети TOW;
- протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;
- боєприпаси для стрілецької зброї;
- підривне обладнання та боєприпаси;
- тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;
- тактичні аеронавігаційні системи та допоміжне обладнання для літаків;
- запчастини, інше польове та допоміжне обладнання.
Крім того, пакет включатиме додаткове фінансування Міноборони США для закупівлі нових ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS, «щоби допомогти Україні захистити свої війська та міста від російських атак з повітря».
Нагадаємо, напередодні глава Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим анонсував підготовку пакета допомоги Україні на загальну суму понад $2,3 млрд.
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