США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн — Finance.ua

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн Сьогодні 10:02

США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн

Уряд Сполучених Штатів оголосив про виділенням нового значного пакету оборонної допомоги Україні, який включатиме ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інше озброєння.

Про це заявила у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

«Адміністрація Байдена-Гарріс оголошує про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки — в той час, як Сполучені Штати продовжують підтримувати захист України від вторгнення рф», — зауважила представниця адміністрації США.

Вона не назвала загальної вартості нового траншу допомоги, однак підкреслила, що це вже сьомий пакет, який виділяють США після того, як президент Байден у квітні підписав закон з додатковим фінансуванням на потреби національної безпеки. Цей закон містив, зокрема, понад $60 млрд на підтримку України.

Що ввійшло в пакет допомоги від США:

ракети для ППО HAWK;

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди 81 мм;

протитанкові керовані ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;

боєприпаси для стрілецької зброї;

підривне обладнання та боєприпаси;

тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;

тактичні аеронавігаційні системи та допоміжне обладнання для літаків;

запчастини, інше польове та допоміжне обладнання.

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Крім того, пакет включатиме додаткове фінансування Міноборони США для закупівлі нових ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS, «щоби допомогти Україні захистити свої війська та міста від російських атак з повітря».

Нагадаємо, напередодні глава Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим анонсував підготовку пакета допомоги Україні на загальну суму понад $2,3 млрд.

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Укрінформ За матеріалами:

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