США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн — Finance.ua
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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн

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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на $150 млн
Уряд Сполучених Штатів оголосив про виділенням нового значного пакету оборонної допомоги Україні, який включатиме ракети для систем HIMARS, протиповітряні перехоплювачі, артилерійські снаряди та інше озброєння.
Про це заявила у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
«Адміністрація Байдена-Гарріс оголошує про виділення нового значного пакету допомоги Україні у сфері безпеки — в той час, як Сполучені Штати продовжують підтримувати захист України від вторгнення рф», — зауважила представниця адміністрації США.
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Вона не назвала загальної вартості нового траншу допомоги, однак підкреслила, що це вже сьомий пакет, який виділяють США після того, як президент Байден у квітні підписав закон з додатковим фінансуванням на потреби національної безпеки. Цей закон містив, зокрема, понад $60 млрд на підтримку України.
Що ввійшло в пакет допомоги від США:
  • ракети для ППО HAWK;
  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські боєприпаси калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні снаряди 81 мм;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin та АТ-4;
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • підривне обладнання та боєприпаси;
  • тактичні транспортні засоби для буксирування та перевезення обладнання;
  • тактичні аеронавігаційні системи та допоміжне обладнання для літаків;
  • запчастини, інше польове та допоміжне обладнання.
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Крім того, пакет включатиме додаткове фінансування Міноборони США для закупівлі нових ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot і NASAMS, «щоби допомогти Україні захистити свої війська та міста від російських атак з повітря».
Нагадаємо, напередодні глава Пентагону Ллойд Остін під час зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим анонсував підготовку пакета допомоги Україні на загальну суму понад $2,3 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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