Гроші від США, ЄС і МВФ: Шмигаль розповів про ключові домовленості з партнерами — Finance.ua

Гроші від США, ЄС і МВФ: Шмигаль розповів про ключові домовленості з партнерами Сьогодні 16:14 — Казна та Політика

Гроші від США, ЄС і МВФ: Шмигаль розповів про ключові домовленості з партнерами

Цього місяця Україна має важливі здобутки для економічної та фінансової стійкості.

Про це зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Україна вже цього року отримає додаткові 50 млрд доларів від наших союзників завдяки використанню прибутків від заморожених на Заході російських суверенних активів. Відповідне рішення ухвалено на саміті країн „Великої сімки“. Для нас це переможний, але все ще проміжний крок», — зауважив Денис Шмигаль і додав, що Україна працюватиме над тим, щоб конфіскувати всі заморожені російські суверенні активи та активи російських олігархів, які підтримують цю агресію.

Читайте також Безпекові угоди: яку щорічну військову допомогу отримає Україна в наступні чотири роки

Крім рішення про додаткові 50 млрд, Україна досягла ще три ключові домовленості у фінансовій площині.

Зокрема, Україна та США підписали угоду, яка дозволить нашій державі отримати майже 7,9 млрд доларів фінансової підтримки цього року. Крім того, Україна підписала угоду з ЄС щодо залучення фінансування в межах Ukraine Facility на наступні 4 роки. Вчора надійшло 1,9 млрд євро за цією програмою.

«Вже сьогодні відбудеться засідання Ради директорів МВФ. Очікуємо, що за результатами цього засідання Україна отримає 2,2 млрд доларів. Вперше в історії наша країна пройшла вже чотири перегляди в межах однієї програми з МВФ», — зазначив прем’єр-міністр.

За словами Дениса Шмигаля, завдяки всім цим угодам з ЄС, МВФ, США, Світовим банком, з країнами G7 та іншими нашими союзниками уряд України чітко розуміє, яким чином профінансує дефіцит бюджету не лише цього року, але також і наступного.

«Ми розуміємо, як будемо фінансувати соціальні програми та інші критичні видатки. Складно переоцінити важливість цих рішень та домовленостей для стійкості нашої фінансової системи та подальшого відновлення економіки», — підкреслив глава уряду.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.