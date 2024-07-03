Новий пакет допомоги США для України на 2,3 мільярда доларів: Остін розповів, яку зброю отримає Київ — Finance.ua

Новий пакет допомоги США для України на 2,3 мільярда доларів: Остін розповів, яку зброю отримає Київ Сьогодні 11:15 — Казна та Політика

Новий пакет допомоги США для України на 2,3 мільярда доларів: Остін розповів, яку зброю отримає Київ

Міністр оборони Ллойд Остін заявив у вівторок, що США незабаром оголосить про надання Україні додаткової допомоги на безпеку в розмірі 2,3 мільярда доларів, включаючи протитанкову зброю, перехоплювачі та боєприпаси для Patriot та інших систем ППО.

Про це повідомляє AP.

За даними ЗМІ, заява Остіна прозвучала під час зустрічі у Пентагоні з міністром оборони України Рустемом Умєровим. І вона знаменує сильну відповідь на прохання Києва допомогти у боротьбі з російськими військами в Донецькій області.

Остін сказав, що допомога надійде через повноваження президента про скорочення, що дозволить Пентагону забрати зброю зі своїх запасів і швидше відправити її в Україну.

«…Україна не самотня, і Сполучені Штати ніколи не похитнуться в нашій підтримці, — сказав Остін, відкриваючи зустріч з Умєровим. — Разом із приблизно 50 союзниками та партнерами ми продовжуватимемо надавати критичні можливості, необхідні Україні для відсічі російської агресії сьогодні та для стримування російської агресії завтра».

Оголошення прозвучало лише за кілька днів до того, як США прийматимуть саміт НАТО у Вашингтоні, і Україна продовжує лобіювати військову підтримку та прийняття в альянс.

«Ми зробимо кроки, щоб побудувати для України міст до членства в НАТО», — сказав Остін Умєрову.

«Сподіваюся, незабаром Україна отримає своє запрошення», — відповів український міністр.

Президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, що тільки за останній тиждень росія скинула на Україну понад 800 потужних плануючих бомб. І він закликав національних лідерів пом’якшити обмеження на використання західної зброї для ударів по військових об’єктах всередині росії. Зокрема, за його словами, Україні потрібні «необхідні засоби для знищення носіїв цих бомб, у тому числі російських бойових літаків, де б вони не були».

Остін не посилався на обмеження у своєму вступному коментарі, але він сказав Умєрову, що вони обговорять «більше способів задовольнити безпосередні потреби України в безпеці та побудувати майбутні сили для відбиття ще більшої російської агресії».

Видання додає, що включаючи останні 2,3 мільярда доларів, США виділили понад 53,5 мільярда доларів допомоги Україні з моменту російського вторгнення в лютому 2022 року.

УНН За матеріалами:

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