Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні — Finance.ua

Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні Сьогодні 12:34 — Казна та Політика

Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Новий міністр оборони Великої Британії Джон Гілі під час візиту до Одеси анонсував додатковий пакет військової допомоги Україні.

Про це повідомила пресслужба британського уряду.

Після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та переговорів з міністром оборони Рустемом Умєровим, Хілі оголосив, що Велика Британія надасть Україні новий пакет підтримки, який включатиме більше артилерійських гармат, чверть мільйона боєприпасів та майже 100 високоточних ракет Brimstone.

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«Можливо, в уряді відбулися зміни, але Велика Британія єдина в підтримці України. Як новий міністр оборони, я гарантую, що ми посилимо підтримку з боку Великої Британії, збільшивши поставки життєво необхідної військової допомоги», — заявив Хілі.

Новий пакет включає:

чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру;

90 протитанкових ракет Brimstone;

50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;

40 машин розмінування;

10 артилерійських гармат AS-90;

61 бульдозер для допомоги у створенні оборонних позицій.

Також Велика Британія передасть 32 нові стволи та критичні запчастини до раніше наданих AS-90, що дозволить випустити ще 60 тисяч 155-мм снарядів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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