У Британії офіційно змінився прем’єр-міністр — Finance.ua

У Британії офіційно змінився прем’єр-міністр Сьогодні 16:30 — Світ

У Британії офіційно змінився прем’єр-міністр

Лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став прем’єр-міністром Великої Британії після аудієнції з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці.

Лідер лейбористів провів зустріч у Букінгемському палаці після того, як Ріші Сунак пішов у відставку після найгіршого в історії результату загальних виборів для Консервативної партії.

Стармер став першим прем’єр-міністром-лейбористом за останні 14 років і сьомим прем’єр-міністром-лейбористом в історії.

Ріші Сунак визнав свою поразку незадовго до 5 ранку в п’ятницю, а Кір Стармер заявив про перемогу невдовзі після цього. Лівоцентристська лейбористська партія отримала значну більшість у 650-місному парламенті.

Ріші Сунак також піде у відставку з посади лідера Консервативної партії, це станеться згодом.

Українська правда За матеріалами:

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