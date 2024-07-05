У Британії офіційно змінився прем’єр-міністр — Finance.ua

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У Британії офіційно змінився прем’єр-міністр

Світ
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У Британії офіційно змінився прем’єр-міністр
У Британії офіційно змінився прем’єр-міністр
Лідер Лейбористської партії Кір Стармер офіційно став прем’єр-міністром Великої Британії після аудієнції з королем Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці.
Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Sky News.
Лідер лейбористів провів зустріч у Букінгемському палаці після того, як Ріші Сунак пішов у відставку після найгіршого в історії результату загальних виборів для Консервативної партії.
Стармер став першим прем’єр-міністром-лейбористом за останні 14 років і сьомим прем’єр-міністром-лейбористом в історії.
Ріші Сунак визнав свою поразку незадовго до 5 ранку в п’ятницю, а Кір Стармер заявив про перемогу невдовзі після цього. Лівоцентристська лейбористська партія отримала значну більшість у 650-місному парламенті.
Ріші Сунак також піде у відставку з посади лідера Консервативної партії, це станеться згодом.
За матеріалами:
Українська правда
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