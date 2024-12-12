Конгресс США принял оборонный бюджет на 2025 год: сколько денег дадут Украине — Finance.ua

Конгресс США принял оборонный бюджет на 2025 год: сколько денег дадут Украине Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Конгресс США принял оборонный бюджет на 2025 год: сколько денег дадут Украине

Палата представителей США приняла законопроект об ассигновании на нужды национальной обороны на 2025 год (NDAA), который определяет бюджет на оборонные нужды государства в следующем году в размере $883,7 миллиарда.

Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что принятый законопроект предусматривает рекордный бюджет в 895 млрд долларов, что означает увеличение оборонных расходов на один процент по сравнению с 2024 годом.

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В поддержку законопроекта выступил 281 конгрессмен, 140 — проголосовали против. Среди них — 124 демократа и 16 республиканцев.

На следующей неделе документ должен рассмотреть Сенат, ожидается, что проект оборонного бюджета будет одобрен. После этого его должен подписать действующий президент США Джо Байден.

1800-страничный документ определяет финансирование деятельности Министерств обороны, энергетики, Госдепартамента Соединенных Штатов, а также спецслужб и программ национальной безопасности.

Как сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова, принятый проект закона об ассигнованиях на нужды национальной обороны США содержит ряд важных положений для поддержки Украины в противостоянии агрессии рф.

Так, статья 1303 Законопроекта продлевает запрет использовать любые средства на действия, которые могли бы привести к признанию суверенитета россии над оккупированными территориями Украины.

Статья 1534 поручает министру обороны США разработать возможность создания Центра передового опыта по поддержке разработок и совершенствованию систем вооружения на основе искусственного интеллекта. Среди функций такого центра — содействие взаимодействию Пентагона с иностранными партнерами, в том числе с Украиной, для определения лучших практик, инструкций, стандартов и контрольных показателей.

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В статье 6411 содержится поручение директору национальной разведки, госсекретарю и министру финансов подать в комитеты Сената и Палаты представителей по разведке, иностранным делам, Вооруженным силам, юридическим вопросам, финансовым вопросам и по ассигнованиям доклад о финансировании россией актов международного терроризма.

Кроме того, отмечается, что на требования прошлогоднего NDAA в оборонном бюджете на 2025 год выделяется $300 млн на нужды Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI). Такая же сумма была и в 2024 году.

Маркарова также отметила, что в принятом документе отсутствует положение о продлении срока действия Закона о ленд-лизе для защиты демократии в Украине. Но в процессе разработки NDAA-2025 в Сенате украинская сторона будет прилагать усилия, чтобы консолидированный проект закона содержал положение, которое продлевало бы действие этого закона.

«Посольство продолжает вести активную работу по сохранению этого механизма, который, в частности, предусматривается в двухпартийном и двухпалатном законопроекте Stand with Ukraine Act», — подчеркнула Маркарова.

Діло По материалам:

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