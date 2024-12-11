США выделили Украине 20 млрд долларов кредита, который будет покрываться прибылью от росактивов — Finance.ua

США выделили Украине 20 млрд долларов кредита, который будет покрываться прибылью от росактивов
Министерство финансов США объявило о предоставлении Украине 20 миллиардов долларов кредита в рамках инициативы G7.
Информация появилась на официальном сайте ведомства.
Средства будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.
«50 миллиардов долларов, которые G7 вместе предоставляет в рамках этой инициативы, помогут обеспечить Украину ресурсами, необходимыми для поддержки служб экстренной помощи, больниц и других основ ее мужественного сопротивления», — заявила глава Минфина Джанет Йеллен.
Она добавила, что таким решением США посылают кремлю сигнал о том, что союзники не уступят в вопросе помощи Украине и будут работать над тем, чтобы россия понесла как можно большие затраты на эту войну.
На решение отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль. В Telegram он сообщил, что деньги уже перечислены в фонд Всемирного банка, через который они будут доступны Украине.
«Мы заставим агрессора заплатить за разрушения, и это промежуточный шаг. Ведь наша цель неизменна — полная конфискация всех суверенных активов россии в пользу Украины», — подчеркнул Шмыгаль.
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