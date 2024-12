Украина утвердила условия получения от США до $20 млрд за счет замороженных активов рф — Finance.ua

«Средства по ссуде предоставляются путем перевода в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), основанного Всемирным банком 10 октября 2024 г., в пользу государства», — говорится в постановлении Кабинета министров № 1388 от 6 декабря, опубликованном на правительственном портале.