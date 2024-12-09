Украина утвердила условия получения от США до $20 млрд за счет замороженных активов рф — Finance.ua

Украина утвердила условия получения от США до $20 млрд за счет замороженных активов рф Сегодня 11:33 — Казна и Политика

Украина утвердила условия получения от США до $20 млрд за счет замороженных активов рф

Правительство Украины утвердило условия соглашения с условными обязательствами, в результате которого американский Federal Financing Bank (FFB) предоставит 40-летний заем на сумму до $20 млрд согласно ранее согласованной G7 инициативе выделения Украине $50 млрд за счет доходов от замороженных российских активов.

«Средства по ссуде предоставляются путем перевода в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины (Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund), основанного Всемирным банком 10 октября 2024 г., в пользу государства», — говорится в постановлении Кабинета министров № 1388 от 6 декабря, опубликованном на правительственном портале.

Уточняется, что соглашение с условными обязательствами осуществляется путем заключения договора покупки сертификата (Certificate Purchase Agreement) между Украиной как заемщиком, FFB и Агентством по международному развитию США (USAID), а также договора гарантии и погашения ссуды (Loan Guarantee and Repayment) между Украиной и USAID и выпуска Украиной в лице Минфина как заемщика сертификата задолженности (Certificate of Indebtedness) в пользу FFB, обеспеченного гарантией USAID.

На сумму займа начисляются проценты по ставке 1,3% годовых + текущая средняя ставка по годовым казначейским обязательствам США, а выплата их и погашение производятся за счет доходов, полученных от замороженных активов российской федерации.

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Как сообщалось, в июне 2024 года участники саммита G7 в Италии достигли политического соглашения по использованию доходов от замороженных активов россии для помощи Украине (механизм ERA). Речь шла о предоставлении Киеву кредитов в $50 млрд до конца этого года. Предполагается, что США предоставят примерно $20 млрд, ЕС — EUR18,115 млрд (приблизительно $20 млрд), Япония — 471,9 млрд иен (приблизительно $3,1 млрд), Великобритания — GBP2,26 млрд (почти $3 млрд по текущему курсу).

Международный валютный фонд в обновленной по итогам пятого пересмотра программы расширенного финансирования EFF отметил, что в случае завершения войны в конце 2025 года Украине из указанных $50 млрд для поддержки бюджета понадобится $33,1 млрд: в следующем году — $19,1 млрд, 2026-го — $9,2 млрд и в 2027 году — $4,9 млрд. В негативном сценарии продолжения войны до середины 2026 года бюджету Украины для покрытия дефицита потребуются все $50 млрд.

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