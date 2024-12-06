Украина начнет получать первые $50 млрд благодаря замороженным российским активам в 2025 году — Шмыгаль Сегодня 15:33 — Казна и Политика

Украина начнет получать первые $50 млрд благодаря замороженным российским активам в 2025 году — Шмыгаль

Первые $50 млрд за счет замороженных российских активов Украина начнет получать уже в следующем году.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов правительству в Верховной Раде 6 декабря, пишет « Интерфакс-Украина ».

Замороженные активы центрального банка россии в ЕС достигают €210 млрд и составляют большинство таких обездвиженных активов во всем мире.

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«Пока идет юридическая процедура создания компенсационного механизма, пока мы работаем над конфискацией российских замороженных активов, первые $50 млрд начнем получать уже в следующем году», — сказал Шмыгаль.

На этой неделе государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил о переводе в Украину $50 млрд за счет замороженных российских активов из ЕС и США в ближайшие недели. 4 декабря он отмечал, что процедура передачи средств завершается.

«Эти деньги уйдут от нас в следующие недели, а также от Европы, и это поддержит Украину на некоторое время, в следующем году», — заявил он.

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В июне лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов, которые составляют около €260 млрд. Основная часть этих резервов хранится в центральном бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Правительства стран ЕС решили отложить прибыль от этих активов и использовать его для поддержки как военных усилий, так и восстановления в Украине.

Согласно соглашению, ЕС и США предоставят по $20 млрд, а остальные $10 млрд будут распределены между Великобританией, Японией и Канадой.

3 декабря Верховная Рада Украины приняла законопроект № 12 232, который вносит изменения в Бюджетный кодекс, в частности, вводит понятие «условные долговые обязательства». Благодаря этой правке Украина сможет не возвращать $50 млрд G7, если не получит репараций от россии.

4 декабря министр финансов Сергей Марченко подписал кредитное соглашение между Украиной и ЕС о привлечении €35 млрд макрофинансовой помощи (MFA). Погашение займа будет происходить исключительно за счет будущих доходов от замороженных активов рф в ЕС.

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