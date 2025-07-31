Рада увеличила оборонные расходы госбюджета более чем на 400 млрд грн — Finance.ua

Рада увеличила оборонные расходы госбюджета более чем на 400 млрд грн Сегодня 14:14 — Казна и Политика

Рада увеличила оборонные расходы госбюджета более чем на 400 млрд грн

Верховная Рада увеличила расходы государственного бюджета в 2025 году на 400,5 млрд грн (или 10,2%) — до 4 трлн 329,51 млрд грн для нужд обороны.

Соответствующий законопроект № 13573 поддержали за основу и в целом 332 депутата.

Об этом стало известно по трансляции заседания Рады.

Фото: тг-канал Железный нардеп

Законопроект предлагает увеличить расходы на сектор обороны на 412,3 миллиарда гривен, из которых:

115 миллиардов гривен — на денежное довольствие военнослужащих всех Сил обороны,

216 миллиардов гривен — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов,

остальные средства — на другие нужды войска.

новое распределение НДФЛ с 01.08.2025: Как сообщала нардеп Роксолана Пидласа, в тексте законопроекта есть важная текстовая норма, а именно —

60% - направляется Минобороны на закупку дронов, оружия, военной техники (это дополнительные 22,4 млрд грн для Минобороны, уже учтенные в общей сумме увеличения),

30% - Госспецсвязи на дроны,

10% - на нужды бригад.

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По ее словам, предусмотрена балансировка за счет тех же источников, которые были определены ранее в правительственном законопроекте (ОВГЗ и перевыполнение доходов), а именно:

184,9 млрд грн — увеличение привлечения средств от ОВГЗ,

147,5 млрд грн — перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (в первую очередь речь идет о НДФЛ, налоге на прибыль, акцизе с ввезенных товаров + НБУ и госкомпании перечислили больше, чем ожидалось),

65,1 млрд грн — уменьшение расходов на погашение ОВГЗ,

11,2 млрд грн — уменьшение расходов на обслуживание долга (проценты за пользование кредитными деньгами) — за счет курса валют и реструктуризаций.

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