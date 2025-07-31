Рада увеличила оборонные расходы госбюджета более чем на 400 млрд грн — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада увеличила оборонные расходы госбюджета более чем на 400 млрд грн

Казна и Политика
19
Рада увеличила оборонные расходы госбюджета более чем на 400 млрд грн
Рада увеличила оборонные расходы госбюджета более чем на 400 млрд грн
Верховная Рада увеличила расходы государственного бюджета в 2025 году на 400,5 млрд грн (или 10,2%) — до 4 трлн 329,51 млрд грн для нужд обороны.
Соответствующий законопроект № 13573 поддержали за основу и в целом 332 депутата.
Об этом стало известно по трансляции заседания Рады.
Фото: тг-канал Железный нардеп
Фото: тг-канал Железный нардеп
Законопроект предлагает увеличить расходы на сектор обороны на 412,3 миллиарда гривен, из которых:
  • 115 миллиардов гривен — на денежное довольствие военнослужащих всех Сил обороны,
  • 216 миллиардов гривен — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов,
  • остальные средства — на другие нужды войска.
Как сообщала нардеп Роксолана Пидласа, в тексте законопроекта есть важная текстовая норма, а именно — новое распределение НДФЛ с 01.08.2025:
  • 60% - направляется Минобороны на закупку дронов, оружия, военной техники (это дополнительные 22,4 млрд грн для Минобороны, уже учтенные в общей сумме увеличения),
  • 30% - Госспецсвязи на дроны,
  • 10% - на нужды бригад.
Читайте также
По ее словам, предусмотрена балансировка за счет тех же источников, которые были определены ранее в правительственном законопроекте (ОВГЗ и перевыполнение доходов), а именно:
  • 184,9 млрд грн — увеличение привлечения средств от ОВГЗ,
  • 147,5 млрд грн — перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (в первую очередь речь идет о НДФЛ, налоге на прибыль, акцизе с ввезенных товаров + НБУ и госкомпании перечислили больше, чем ожидалось),
  • 65,1 млрд грн — уменьшение расходов на погашение ОВГЗ,
  • 11,2 млрд грн — уменьшение расходов на обслуживание долга (проценты за пользование кредитными деньгами) — за счет курса валют и реструктуризаций.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems