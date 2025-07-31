Зеленский подписал закон об увеличении оборонных расходов более чем на 400 млрд грн — Finance.ua

Зеленский подписал закон об увеличении оборонных расходов более чем на 400 млрд грн Сегодня 15:55 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон об увеличении оборонных расходов более чем на 400 млрд грн

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект № 13573 «О Государственном бюджете Украины на 2025 год». Документ предусматривает увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн.

Об этом Зеленский заявил во время видеообращения.

«Это закон, который гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на оружие, на дроны, на выплаты воинам и родным наших воинов. Очень важно. Это гарантия, что будут выплаты нашим воинам на передовой и все причитающиеся выплаты родным наших павших героев», — отметил президент.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за соответствующий законопроект 31 июля 2025 года.

Куда пойдут деньги

Общая сумма дополнительных расходов на оборону составляет 412,3 млрд грн. Из них:

115 млрд грн направят на денежное довольствие военнослужащих;

216 млрд грн — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов;

остальное — на другие нужды армии.

Новое распределение НДФЛ

С 1 августа 2025 г. вступит в силу новый порядок распределения налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который также будет направлен на усиление обороноспособности:

60% поступлений направят на закупку дронов, оружия и техники для Минобороны;

30% для Госспецсвязи на дроны;

10% на нужды бригад.

Как будут финансировать дополнительные расходы

Для обеспечения дополнительного оборонного финансирования правительство предусмотрело:

184,9 млрд грн за счет увеличения выпуска облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

147,5 млрд грн благодаря перевыполнению доходов бюджета;

65,1 млрд грн посредством уменьшения расходов на погашение ОВГЗ;

11,2 млрд грн благодаря сокращению расходов на обслуживание госдолга.

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