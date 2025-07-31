Кабмин упростил правила производства и закупки боеприпасов — Finance.ua
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Кабмин упростил правила производства и закупки боеприпасов

Казна и Политика
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Кабмин упростил правила производства и закупки боеприпасов
Кабмин упростил правила производства и закупки боеприпасов
Кабинет Министров Украины нормировал вопросы, касающиеся производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов в условиях военного положения. Соответствующее постановление № 902 было принято 16 июля 2025 года.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Что предусматривает документ

Документ устанавливает алгоритм действий для предприятий, производящих или поставляющих взрывчатые вещества и боеприпасы для Сил обороны.
Кроме того, в другие правительственные постановления внесены изменения для согласования с новыми правилами.
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В постановлении отмечено, что предприятия, уже получившие статус производителя боеприпасов, взрывчатых веществ, будут продолжать свою деятельность.
«Это гарантирует, что уже запущенные производственные процессы не остановятся», — добавили в министерстве.
Среди других положений постановления:
  • свидетельства хранения взрывных материалов военного назначения, выданные ранее, остаются действительными в течение всего периода действия нового порядка. Повторное прохождение бюрократических процедур для производителей не предусмотрено;
  • взрывчатые материалы промышленного назначения, включая охотничий порох, используемые для производства боеприпасов для Сил обороны, теперь приравниваются к материалам военного назначения. Это позволяет упростить их обращение и использование;
  • правительство уменьшило количество административных барьеров для производителей боеприпасов. Это создает условия для быстрого запуска производства предприятиями, обладающими соответствующими технологиями и опытом.
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Напомним, ранее Зеленский подписал евроинтеграционный законопроект № 7508, внедряющий ряд инструментов для упрощения работы механизма государственно-частного партнерства (ГЧП), и внедряет возможность создавать совместные оборонные проекты между государственными и частными оборонными компаниями.
23 июля Государственный департамент Соединенных Штатов согласовал продажу Украине двух пакетов оружия на общую сумму $322 млн.
Украина запустила DOT-Chain Defence — цифровую систему для быстрой поставки вооружения. Теперь поставки будут происходить не через месяц, а через несколько недель. DOT-Chain Defence будет работать как современный маркетплейс.
По материалам:
Finance.ua
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