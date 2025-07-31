Кабмин упростил правила производства и закупки боеприпасов — Finance.ua

Кабмин упростил правила производства и закупки боеприпасов Сегодня 18:02 — Казна и Политика

Кабмин упростил правила производства и закупки боеприпасов

Кабинет Министров Украины нормировал вопросы, касающиеся производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов в условиях военного положения. Соответствующее постановление № 902 было принято 16 июля 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Что предусматривает документ

Документ устанавливает алгоритм действий для предприятий, производящих или поставляющих взрывчатые вещества и боеприпасы для Сил обороны.

Кроме того, в другие правительственные постановления внесены изменения для согласования с новыми правилами.

В постановлении отмечено, что предприятия, уже получившие статус производителя боеприпасов, взрывчатых веществ, будут продолжать свою деятельность.

«Это гарантирует, что уже запущенные производственные процессы не остановятся», — добавили в министерстве.

Среди других положений постановления:

свидетельства хранения взрывных материалов военного назначения, выданные ранее, остаются действительными в течение всего периода действия нового порядка. Повторное прохождение бюрократических процедур для производителей не предусмотрено;



взрывчатые материалы промышленного назначения, включая охотничий порох, используемые для производства боеприпасов для Сил обороны, теперь приравниваются к материалам военного назначения. Это позволяет упростить их обращение и использование;

правительство уменьшило количество административных барьеров для производителей боеприпасов. Это создает условия для быстрого запуска производства предприятиями, обладающими соответствующими технологиями и опытом.



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