Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия, — Шмыгаль — Finance.ua
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Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия, — Шмыгаль

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Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия, — Шмыгаль
Украине нужно $6 млрд, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках оружия, — Шмыгаль
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время заседания в формате «Рамштайн» обратился к партнерам с тремя основными просьбами, которые критически важны для страны в условиях войны со стороны россии.
«Моя первая просьба касается срочной закупки американского оружия для Украины «, — заявил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что противовоздушная оборона, в том числе ракеты Patriot и PAK-3, а также боеприпасы, является необходимостью. Он отметил, что в ночь перед заседанием произошло еще одно массированное комбинированное нападение: 24 ракеты, 426 дронов и боевые дроны атаковали гражданские объекты в Украине. В результате снова есть жертвы среди мирного населения.
Шмыгаль подчеркнул, что российский террор продолжается, и поэтому нужно усилить систему ПВО. Он призвал США предоставить Украине оружие для закупки, а европейских партнеров — обеспечить необходимое финансирование для этих закупок.
Вторая просьба касалась финансовой поддержки.
«Украине нужно 6 миллиардов долларов, чтобы закрыть в этом году разрыв в закупках», — пояснил Шмыгаль.
По его словам, эти средства позволят изготовить больше FPV-дронов, дронов-перехватчиков для противодействия атакам «Шахедов», а также дополнительное оружие глубокого удара, чтобы наносить урон россии.
«Третье — подготовка к 2026 году. Я призываю наших партнеров уже сейчас предусмотреть средства для Украины в их бюджетных предложениях на 2026 год. Безопасные кредиты — еще один важный источник финансирования на следующий год, и мы должны обеспечить включение украинцев в эту программу», — сказал он.

Что такое «Рамштайн»

Контактная группа по оборонной поддержке Украины, более известная как формат «Рамштайн», объединяет более 50 стран, координирующих помощь Украине в борьбе против российской агрессии.
Эту инициативу начали Соединенные Штаты, а первое заседание группы состоялось 26 апреля 2022 на авиабазе «Рамштайн» в Германии, что и дало название формату.
В рамках платформы был принят ряд решений о передаче Украине современного западного вооружения. Именно благодаря Рамштайну Вооруженные силы Украины получили реактивные системы HIMARS, зенитно-ракетные комплексы Patriot, танки Leopard 2, Abrams и другую военную технику.
По материалам:
РБК-Україна
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