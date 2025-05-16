Украина заплатила $770 млн за оружие, которое так и не получила — Financial Times — Finance.ua
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Украина заплатила $770 млн за оружие, которое так и не получила — Financial Times

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За три года полномасштабной войны Украина заплатила $770 млн авансом иностранным брокерам за оружие, которые так и не было доставлено.
Об этом сообщает агентство Financial Times, ссылаясь на анонимные источники в украинском правительстве.
По данным аналитиков, эта сумма составляет значительную часть ежегодного бюджета Украины на вооружение, который с начала вторжения составляет около $6−8 млрд.
Позже выяснилось, что в некоторых соглашениях, включая контракт на поставку 120-мм минометов из Судана в 2022 году, принимали участие продавцы, связанные с российской ФСБ и частной военной компанией «Вагнер». В агентстве отметили, что десятки украинских чиновников, причастных к таким контрактам, сейчас находятся под следствием.
Несколько украинских чиновников, связанных с контрактами на покупку оружия за рубежом, были уволены или обвинены в коррупции. По данным Financial Times, большинство проблемных соглашений подписывались без тщательных проверок из-за слабого внутреннего контроля за транзакциями и спешки в обеспечении финансирования.
По материалам:
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