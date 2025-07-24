Держдеп США погодив продаж Україні зброї на $322 млн — Finance.ua
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Держдеп США погодив продаж Україні зброї на $322 млн

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Держдеп США погодив продаж Україні зброї на $322 млн
Держдеп США погодив продаж Україні зброї на $322 млн
Державний департамент Сполучених Штатів погодив продаж Україні двох пакетів зброї на загальну суму $322 млн.
Про це свідчать відповідні документи, оприлюднені на сайті Пентагону.
Відомо, що в першому пакеті на суму $172 млн йдеться про продаж Україні ракетної системи Hawk Phase III та супутнього обладнання.
У переліку — запчастини до системи, послуги з ремонту, випробувальне та допоміжне обладнання, запчастини до ракет MIM-23 Hawk тощо.
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«Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки надало необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес», — йдеться у повідомленні.
Ще один пакет на $150 млн передбачає продаж Україні бойових машин піхоти Bradley, засобів технічного обслуговування та ремонту, а також пов’язаного з ними обладнання.
У США зазначили, що ця зброя покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам.
Зазначимо:
  • Hawk — це американський зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії. Прийнятий на озброєння армії США у 1959. Система призначена для перехоплення літаків, гелікоптерів і деяких типів крилатих ракет.
  • Bradley — це американська бойова машина піхоти, оснащена 25-мм автоматичною гарматою Bushmaster, кулеметом і протитанковими ракетами TOW, що дає змогу ефективно знищувати як живу силу ворога, так і бронетехніку, зокрема танки.
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