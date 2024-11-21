В Украине назначили ответственного за контроль над 50 млрд евро помощи от ЕС — Finance.ua
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В Украине назначили ответственного за контроль над 50 млрд евро помощи от ЕС

Казна и Политика
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В Украине назначили ответственного за контроль над 50 млрд евро помощи от ЕС
В Украине назначили ответственного за контроль над 50 млрд евро помощи от ЕС
Кабинет Министров принял постановление № 1318, утвердившее Порядок управления, мониторинга и контроля расходов по программе европейской макрофинансовой помощи Ukraine Facility.
Об этом сообщает Правительственный портал.
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Согласно постановлению, Госаудитслужба будет осуществлять государственный финансовый контроль расходов, предусмотренных на выполнение шагов Плана Украины, в частности — для выполнения которых необходимо провести публичные закупки, выплату компенсаций и кредитов.
В то же время Госаудитслужба — во время осуществления функций Службы координации по борьбе с мошенничеством (AFCOS) — будет обеспечивать выполнение задач, определенных статьями 8 и 9 Рамочного Соглашения между Украиной и Европейским Союзом относительно специальных механизмов реализации финансирования Евросоюза для Украины согласно инструменту Ukraine Facility.
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Также отмечено, что Министерство финансов вместе с Госаудитслужбой будет проводить аудит выполнения Плана Украины для Ukraine Facility, утвержденного Правительством 18 марта 2024 года. Этот План включает более 150 индикаторов по 69 направлениям реформ, выполнение которых запланировано на период до 2027 года.
По словам главы Государственной аудиторской службы Украины Аллы Басалаевой, финансовый контроль в рамках Ukraine Facility — один из главных приоритетов Госаудитслужбы на ближайшие годы.
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«Мы совершенствуем инструментарий для проведения финансовой проверки и аудита и расширяем институциональную способность Службы, чтобы максимально прозрачным и эффективным способом обеспечить контроль всех средств, которые Украина получает от Европейского Союза, и выполнение индикаторов по инвестициям и реформам. Ведь эта помощь не только касается поддержки нашей экономики, но и направлена ​​на будущее — интеграцию Украины в ЕС», — подчеркнула Басалаева.
Напомним, что финансирование Украины Евросоюзом в рамках Ukraine Facility предусматривает выделение в течение 2024−2027 годов 50 млрд евро, направленных прежде всего на поддержку ряда реформ, необходимых для вступления Украины в ЕС.
По материалам:
Finance.ua
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